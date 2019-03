Aufgepasst mit dem Elektrovelo

Am meisten Personen verunfallten letztes Jahr mit dem Personenwagen, wobei es in über neun von zehn Fällen nur zu leichten Verletzungen kam. Mit dem (Elektro-)Fahrrad verunfallten 279 Personen (2017: 253). Diese Zahl ist entsprechend der Zunahme von Elektrofahrrädern steigend. Hier ist insbesondere der Anteil der Schwerverletzten mit 27,2 Prozent verhältnismässig hoch. Da besteht natürlich ein Zusammenhang mit dem ungewohnt hohen Tempo, das Elektrovelos erreichen können.

Über die Hälfte aller Verkehrsunfälle ereignete sich innerorts, nur rund ein Sechstel auf der Autobahn. Auffallend ist, dass es bei Unfällen auf der Autobahn in sieben von zehn Fällen glücklicherweise nur Sachschaden gibt.

Aufgepasst am Freitag um 18 Uhr

Die Verkehrsstatistiker vergleichen auch, ob es beim Unfallgeschehen an den Wochentagen Unterschiede gibt. Die gibt es. Am Wochenende gibt es klar am wenigsten Unfälle. Von Montag bis Freitag geschieht am Montag am wenigsten. Unrühmlicher Spitzentag ist jeweils der Freitag. Betrachtet man zusätzlich den Tagesablauf, so geschehen in der Stosszeit nach 18 Uhr am meisten Unfälle.

Konflikte innerorts nehmen zu

Welche Schlüsse ziehen Verkehrspolitiker aus den neusten Zahlen? Der kantonale TCS-Präsident Thierry Burkart freut sich über den Trend. Er führt die sinkenden Unfallzahlen nebst baulichen Massnahmen und Tempolimits auf den technischen Fortschritt zurück (bessere Autochassis, Airbag, Assistenzsysteme), Fahraus- und -weiterbildung-. Letzteres bietet auch der TCS an. Burkart ist überzeugt, dass weitere Entwicklungen die Zahl der Verletzten nochmals senken werden. Innerorts sieht er aber zunehmende Konflikte: Mit Fussgängern, Velofahrern und E-Bikern – zum Teil auf den Trottoirs – werde es anspruchsvoller, den knappen Raum untereinander aufzuteilen: «Die gegenseitige Rücksichtnahme nimmt eher ab.» Zum Thema hat Burkart in Bern einen Vorstoss eingereicht. Um die Fussgängersicherheit zu verbessern, regt er an, gewisse Fussgängerstreifen zu verlegen: «Manchmal kann ein Standort 20 oder 30 Meter weiter sicherer sein. Wieder an anderen Orten würde eine Zwischeninsel für die Fussgänger Sinn machen.» TCS-Tests hätten schon zu Verbesserungen geführt, so Burkart.

Auch Jürg Caflisch, Präsident des VCS Aargau, freut sich über die leicht gesunkenen Unfallzahlen: «Die müssen natürlich weiter runter. Tempo 30 in den Quartieren hat viel gebracht. Man braucht weniger Bremsweg, es gibt weniger Unfälle und weniger schwere Verletzungen. Es braucht unbedingt weitere Tempo-30-Zonen.» Caflisch beobachtet aber auch, dass zu oft Verkehrsteilnehmende durch ihr Handy abgelenkt sind; seien es Automobilisten oder Fussgänger, die mit dem Blick aufs Display den Fussgängerstreifen überqueren: «Es braucht auf beiden Seiten wieder volle Aufmerksamkeit für die Verkehrssituation.» Auch er sieht Konfliktfelder innerorts: Etwa aufgrund immer zahlreicherer, schneller E-Bikes: «Daraus ergibt sich eine neue Dynamik, erst recht, wenn diese und weitere Velofahrer das Trottoir benützen, wenn die Strasse zu gefährlich ist. Das heisst natürlich, dass man die Strasse für diese sicherer machen muss. Davon profitieren dann auch die Fussgänger.»