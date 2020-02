Fasnacht im Aargau: Das sind die schönsten Bräuche, Bälle und Umzüge

Schmutziger Donnerstag Räbehegel in Klingnau

Der alte Brauch ist der Startschuss der Fasnacht im Städtli. Zwei «Räbehegel» ziehen erst von Schulzimmer zu Schulzimmer und treiben vom Kindergarten bis zur Oberstufe rund 450 Kinder und Jugendliche ins historische Städtchen. Hier bewaffnen sich die Schüler mit Chabisstorzen, mit denen sie sich den «Räbehegel» von hinten anschleichen und diese auf einer Zielscheibe auf dem Rücken ihrer Jutekleider zu treffen versuchen. Die Jagd läuft alles andere als leise ab. Viel Geschrei. Man munkelt, dass einige Kinder bis ins Erwachsenen-Alter ein Traumata von diesem Brauch davontragen. Der Brauch geht auf die Gesellschaft der ledigen Knaben zurück. Die älteste bekannte Erwähnung stammt von 1874.

Traditionelle Salmlandung in Laufenburg

In Laufenburg gehört es bereits zur jahrhundertalten Tradition, dass die grenzüberschreitende Narro-Alt-Fischerzunft 1386 den grossen Salm am dritten Faissen auf Weidlingen über den Rhein ans deutsche Rheinufer bringt. Unter lautem Getöse wird dann der Fisch, begleitet von vielen Fasnächtlern, von der minderen in die mehrere Stadt getragen. Begleitet wird die Szenerie von lauten «Narri, Narro»-Rufen. Hier auf dem Platz vor dem «Roten Löwen» wird dann offiziell die Städtlefasnacht ausgerufen. Füdlibürger-Prozess in Baden

Punkt 18 Uhr hallt ein lauter Knall durch Baden. Der Böllerschuss, abgefeuert auf dem Schloss Stein, kündigt Hieronymus Füdlibürger an. Begleitet von Schaulustigen wird er durch die Strassen der Stadt bis zum Graben unter der Hochbrücke getragen. Dort wartet ein Gerichtsprozess auf ihn, den die Mitglieder der beiden Fasnachtsvereine «Spanischbrödlizunft» und «Vereinigte Fasnachtsgruppen» in einem launigen Schauspiel aufführen. Mit den Worten «Scharfrichter zünd aa, d’Baademer Fasnacht foht aa» beginnt die fünfte Jahreszeit dann offiziell. «Häxered» in Brugg

In Brugg wird die Fasnacht mit der «Häxered» eröffnet: Die «Häxen» stürmen das Salzhaus, wo die Eröffnungsfeier stattfindet, und lesen dort die Leviten. Sie nehmen Politikerinnen und Politiker aufs Korn und greifen aktuelle Themen satirisch auf. Chesslete oder Morgenstreich am SchmuDo In diversen Aargauer Gemeinden wie in Erlinsbach oder Würenlingen beginnt die Fasnacht am frühen Morgen mit Lärm. Mit Glocken, Rätschen oder Guggenmusik werden die Anwohner aus den Betten geholt. Kurioser geht es in Villmergen zu: Hier werden die Bewohner mit ausgekochten Kuhhörnern geweckt. Am Brauch teilnehmen dürfen jeweils nur die exakt 50-jährigen Frauen und Männer, die in Villmergen wohnen oder dort aufgewachsen sind.

Fasnachtsumzüge Umzug in Würenlingen Der grösste Fasnachtsumzug im Aargau schlängelt sich dieses Jahr bereits zum 52. Mal die Dorfstrassen hinab. Sonntag, 23. Februar, Beginn um 14 Uhr.

Nachtumzug

Alle 24 Monate ziehen in Hägglingen Fasnachtslustige durch die Strassen. Und das in tiefster Dunkelheit. Der einzigartige Nachtumzug ist eine Erfindung der Häggliger Hächezunft und findet dieses Jahr zum 12. Mal statt. Die Idee haben mittlerweile auch andere Freiämter Fasnächtler kopiert. So gab es 2019 auch in Boswil einen Nachtumzug. Samstag, 15. Februar, Beginn um 19 Uhr.

Umzug in Wohlen Neben Würenlingen ziehen am 23. Februar auch in Wohlen Fasnachtswütige durch die Strassen. Dieses Jahr unter dem Motto «Wohle im Grossstadtfieber». Sonntag, 23. Februar, Beginn um 14 Uhr. Umzug in Erlinsbach In der Region Aarau sind Fasnachtswütige rar. Erlinsbach bildet die einzige Fasnachtsinsel. Unter dem Motto «Filmriif» dauert die Speuzer Fasnacht vom 20. bis am 23. Februar. Der Höhepunkt ist der Umzug am Sonntag.

Sonntag, 23. Februar, Beginn um 14 Uhr. Umzug in Brugg Letztes Jahr tauchte sogar Donald Trump auf, was haben die Brugger heuer unter dem Motto «Brugg im Zug» wohl auf Lager? Sonntag, 1. März, Beginn um 13.57 Uhr.

Fasnachtsbälle Füürball Rhyfälde Die Veranstalter beschreiben den Füürball selbst als «DEN» Vorfasnachtsanlass in der Region. Kostümierte Besucher erhalten einen Gratis-Eintritt. Gastgeber sind die Gasseschränzer aus Rheinfelden. 8. Februar ab 20 Uhr MöckeFestival in Würenlingen Dass das Leben «Unten im Meer» besser ist, sang bereits Krabbe Sebastian im Film «Arielle die Meerjungfrau». Auch am diesjährigen Möckefestival tauchen Besucher in diese magische Welt ab. Die aufwendige Deko ist dem Motto Seaworld gewidmet. Neben den Gastgebern stehen zwölf weitere Guggenmusiken auf der Bühne. 8. Februar ab 19 Uhr Radlerball in Hägglingen Besucher erhalten einen Einblick in die Wunderwelt Atlantis sowie in Hades' Unterwelt. 22. Februar ab 20 Uhr Schüürball in Unterlunkhofen Organisiert wird der Schüürball von der Guggenmusik Sumpfer-Stilzli. Wer hier um Einlass bittet, sollte besser fasnächtlich verkleidet kommen. Der Aufbau des Schüürballs beginnt bereits Tage vor dem Anlass.

29. Februar, ab 20 Uhr Und wenn die Fasnacht schon fast vorbei ist... Usrüere in Bremgarten

Am Schlusstag der Bremgarter Fasnacht werden die Kleinen und Kleinsten reich beschenkt: Beim traditionellen Usrüere am Dienstag auf dem Stutzplatz und vor dem Spitelturm regnet es Süssigkeiten wie Schoggi, Zeltli und Orangen vom Fasnachtswagen herab, sobald die Kinder den alten Fasnachtsbrauch «Heego, Naaro» schreien. Das Usrüere endet mit der traditionellen Wurstverteilte auf dem Stadtschulhausplatz. Narrenlaufen in Laufenburg und Kaisten

Zum Abschied der Fasnacht gibt es auch in Laufenburg und Kaisten feine Gaben: Je lauter die Kinder die Fasnachtsverse schreien, desto reicher beschenken die Narren sie mit Würsten, Weggli und Süssigkeiten. Ättiruedi und «Lätschete» in Bad Zurzach