Farbige Häuser polarisieren aber auch; grelle Farben bewegen oft mehr als die Architektur. Architekturkritiker Benedikt Loderer hat das zynisch kommentiert: «Man kann die hässlichsten Häuser bauen. Wenn man sie dann in Eierschalenweiss anmalt, ist das in Ordnung. Baut man aber ein architektonisch hervorragendes Haus und malt es farbig an, hat man sofort alle Nachbarn am Hals.»

Farbige Häuser fallen auf. Sie heben sich ab von der blassfarbigen Umgebung. Sie bleiben auch in der Erinnerung haften. Findige Geschäftsleute haben das längst erkannt und die Farbe zu ihrem Markenzeichen gemacht; man kennt «s’ gäle Huus» als Jeansladen in Oftringen genauso wie das «Rote Huus» als Verkaufsshop der Industriellen Betriebe in Wohlen.

Wer sein Haus farbig anmalt, hat unter Umständen nicht nur die Nachbarn, sondern auch die Behörde am Hals. Denn das uneingeschränkte Recht auf eine freie Wahl der Fassadenfarbe gibt es im Aargau nicht. Zwar gibt es keine pauschalen Vorschriften oder Richtlinien. Die Regelungen unterscheiden sich oft auch je nach Gemeinde und Bauordnung. Der Heimatschutz kann sich einmischen und die kantonale Denkmalpflege ebenfalls, wenn es etwa um ein öffentliches Interesse an einem harmonischen Erscheinungsbild geht oder um historische Aspekte.

Die Künstlerin Brigitte Hundt hat in Villmergen, mitten im Dorf und nahe bei der Kirche, nach und nach die Fassade ihres Hauses mit kräftigen Ornamenten auffällig und eigenwillig bemalt. «Ich habe das einfach gemacht, weil ich Lust dazu hatte», erklärt Hundt. Eine Bewilligung dazu hat sie nicht eingeholt, es hat sich niemand über die «Villa Kunterbunt» beschwert. Auch die Gemeinde hat nicht interveniert. «Ich glaube, auch den Leuten im Dorf gefällt unser farbiges Haus», sagt Hundt. Und bei Dorfführungen zeige man inzwischen neben den Sehenswürdigkeiten wie Kirche oder Mühle auch auf das Wohnhaus der Familie Hundt an der Kirchgasse.

Paar musste Haus neu streichen

Generell gilt in den meisten Gemeinden, dass, wer an seinem Gebäude eine äusserliche Veränderung vornehmen will, ein Baugesuch einreichen muss. Eine Veränderung der Fassadenfarbe kann als solche Veränderung interpretiert werden. Deshalb empfiehlt es sich, in einem solchen Fall vor dem Anstrich mit der Behörde Kontakt aufzunehmen. Denn nicht in allen Gemeinden sind Nachbarn und Behörden so tolerant wie in Villmergen.

Wer nur den bestehenden Anstrich auffrischt, braucht dafür dann aber keine zusätzliche Bewilligung. Wer einfach drauflosmalt, ohne sich vorher zu informieren, was erlaubt ist uns was nicht, kann unliebsame Überraschungen erleben. So sorgte ein Fall in Biel für Aufsehen: Ein Paar wurde verpflichtet, sein Haus neu streichen zu lassen, weil es den Behörden zu orange war. Das Paar zog die Konsequenzen, verkaufte das Haus und emigrierte nach Kenia.