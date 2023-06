Familienzulagen Mehr Geld für Familien: Der Kanton will die Kinderzulagen um 10 Franken pro Monat erhöhen Der Regierungsrat startet eine Vernehmlassung zur Revision der Bestimmungen über Kinderzulagen. Geplant ist eine Erhöhung der Zulagen, die bisher beim gesetzlichen Minimum lagen. Auslöser dafür ist ein SP-Vorstoss aus dem Jahr 2021.

Kinder haben ist teuer: Deshalb erhalten Familien Kinderzulagen. Symbolbild: Keystone

Für manche Familien dürfte das Musik in den Ohren sein: Der Regierungsrat prüft die Erhöhung der Familienzulagen. Eine Anhörung dazu ist nun eröffnet. Konkret nennt der Kanton auch Zahlen: Die Familienzulagen sollen um 10 Franken pro Monat erhöht werden, und er schlägt weitere Anpassungen vor. Die Vernehmlassung soll bis 20. Oktober 2023 dauern.

Kanton hielt sich bis jetzt an Mindestbeiträge

Familienzulagen sind ein Mittel der Regierung, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbstständigerwerbende sowie Nichterwerbstätige mit bescheidenem Einkommen beim Unterhalt ihrer Familie zu unterstützen. Die gesetzliche Grundlage dazu ist im Bundesgesetz über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen verankert.

Dort werden auch Mindestansätze festgelegt: Diese betragen für Kinder bis zu ihrem vollendeten 16. Lebensalter 200 Franken pro Monat. Die Ausbildungszulagen für Jugendliche müssen mindestens 250 Franken pro Monat betragen. Der Kanton Aargau hat sich bisher an die Mindestansätze gehalten.

Nun sollen 10 Franken pro Monat und pro Kind dazukommen. «Die Zulagen erhöhen das frei verfügbare Einkommen von Familien. Damit würde der Kanton Aargau als Wohn- und Arbeitskanton für Familien gestärkt», schreibt die Regierung in einer Mitteilung.

Sie erklärt aber auch, dass die vorgeschlagene Erhöhung eine finanzielle Mehrbelastung der Arbeitgebenden und Selbstständigerwerbenden sowie des Kantons und der Gemeinden zur Folge haben werde. Nichtsdestotrotz sei diese Erhöhung sinnvoll und finanziell tragbar, erläutert der Regierungsrat.

Mehr Konkurrenz zwischen Familienausgleichskassen

Die vorgeschlagene Änderung geht auf eine als Postulat überwiesene Motion der SP-Fraktion aus dem Jahr 2021 zurück. Der Vorstoss war von Grossrätin Claudia Rohrer eingereicht worden. Die Motionäre bemängelten, dass der Kanton sich aktuell an den Mindestzulagen ausrichtet.

Der Kanton prüft auch eine Revision hinsichtlich der Defizitgarantie der kantonalen Familienausgleichskasse. Diese sei überholt und müsse aufgehoben werden. Ausserdem sollen die Anerkennungsvoraussetzungen für private Familienausgleichskassen präzisiert werden.

Der Kanton will insbesondere Transparenz schaffen und den Wettbewerb zwischen den privaten Ausgleichskassen stärken, indem er diese zwingt, ihre Leistungskennzahlen zu veröffentlichen. Das geänderte Gesetz soll am 1. Januar 2026 in Kraft treten.