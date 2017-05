Im Aargauer Staatshaushalt fehlen in absehbarer Zeit bis 250 Millionen Franken jährlich. Die Regierung will dieses Loch so stopfen:

Sofortmassnahmen wie eine zeitlich befristete Aussetzung der Schuldentilgung, Verzögerungen beim Ausbau der Bahnangebote vor allem am Wochenende und am Abend sowie etliche weitere Massnahmen sollen den Haushalt kurzfristig um 60 bis 90 Millionen Franken entlasten.

Vorhaben wie zum Beispiel eine Reform der Berufsfachschulen, eine Totalrevision des Spitalgesetzes und weiteres mehr sollen mittelfristig weitere 80 bis 120 Millionen Franken bringen.

Das reiche aber nicht, hiess es am Mittwoch an der Präsentation der vom Regierungsrat geplanten Sanierungsmassnahmen. Aus heutiger Sicht brauche es ab 2019 auch auf der Ertragsseite Massnahmen, wie zum Beispiel Steuererhöhungen Eine Steuerfusserhöhung könnte fünf Prozent ausmachen, liess die Regierung durchblicken. Aktuell entspricht ein Steuerfussprozent im Aargau Mehreinnahmen von rund 17 Millionen Franken. Die Mehreinnahmen betrügen also rund 85 Millionen Franken.

Folgen für Herr und Frau Aargauer

Wir wollten wissen, was dies denn für Herrn und Frau Aargauer eigentlich bedeutet – und für Firmen, die von einem höheren Kantonssteuerfuss auch betroffen sind. Die kantonale Steuerverwaltung errechnete am Beispiel der Kantons-, Gemeinde- und Reformierten Kirchensteuern in Aarau, was dies ausmacht.