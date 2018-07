Am Montagmittag hat die Nachrichtenagentur SDA eine Meldung über die Zunahme von Infektionen mit Zecken-Enzephalitis (FSME) verschickt. Darin war die Rede von einer jungen Frau, die Anfang Juli in Brittnau an den Folgen eines Zeckenstichs gestorben sein soll. Mehrere Medien, darunter die AZ, nahmen die Meldung auf. Später stellte sich heraus, dass sie nicht stimmte. Am Abend korrigierte die SDA die ursprüngliche Meldung. Der Satz über den Todesfall in Brittnau erscheine «fälschlicherweise in der aktuellen Meldung», heisst es in der Begründung. Der Todesfall stamme nicht aus diesem Jahr.

Tatsächlich liegt der Todesfall mehr als zehn Jahre zurück, wie ein Blick in die Schweizer Mediendatenbank zeigt. 2006 ist in Brittnau eine 15-jährige Schülerin nach einem Zeckenbiss an einer Hirnhaut- und Gehirnentzündung gestorben. Mehrere Zeitungen berichteten damals über den Tod der jungen Frau.

Doch wie kommt ein Todesfall, der zwölf Jahre zurückliegt, in eine aktuelle Meldung der Nachrichtenagentur? Eine SDA-Redaktorin sagt auf Anfrage, es handle sich um einen «Redigierfehler». Die Autorin habe einen Teil der Meldung aus einer älteren Meldung kopiert. Dabei sei der Satz über den Todesfall dringeblieben.

Rekordwert für den Aargau

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gebe aus Persönlichkeitsschutzgründen «grundsätzlich keine Auskunft zu Einzelfällen», sagt Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten des BAG. Das Bundesamt publiziert aber wöchentlich die Anzahl gemeldeter Fälle von Zecken-Enzephalitis, kurz FSME. Seit Jahresbeginn wurden in der Schweiz 167 Fälle gemeldet. Das sei im mehrjährigen Vergleich «sehr hoch», schreibt das BAG im Lagebericht. 2017 wurden im gleichen Zeitraum 79 Fälle gemeldet, 2016 waren es 76 Fälle.

Der Aargau gehört laut Koch mit bisher 27 FSME-Fällen zu den Spitzenreitern. Einzig der Kanton Zürich habe mehr Infektionen gemeldet. «Aber der Kanton Zürich hat auch viel mehr Einwohner», so Koch. Für den Aargau seien 27 Fälle in einem halben Jahr «wirklich viele Fälle». So viele wie noch nie. 2017 wurden im gleichen Zeitraum 13 Fälle gemeldet, 2016 waren es 11 Fälle. In den Jahren vorher sogar weniger als 10 Fälle.