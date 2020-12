Falsche Schnäppchen und «Love Scams»: So zocken Internetbetrüger Aargauer in der Vorweihnachtszeit ab

Es ist der Winter der Isolation und des Zuhause Bleibens. Viele Menschen kaufen im Coronawinter 2020 ihre Geschenke online ein und halten sich allgemein mehr im Internet auf. Die perfekten Bedingungen für Onlinebetrüger, warnt die Kantonspolizei Aargau mitten in der Weihnachtszeit.

Am Cyber Monday (nach Black Friday) warnte die Kantonspolizei Aargau die Bevölkerung mit diesem Video vor Onlinebetrügern:

In der Regel gebe es einige Warnsignale, auf die man achten kann, um solche Fakeshops zu erkennen. «Meistens muss man auf solchen Seiten über Vorkasse bezahlen und hat keine andere Bezahlmöglichkeiten», erklärt Corina Winkler. Ausserdem enthielten solche Internetseiten oft Schreibfehler, weil sie mittels Übersetzungsprogramme übersetzt wurden. «Auch wenn kein Impressum oder keine Kontaktdaten angegeben sind, kann es ein Hinweis sein, dass es sich um einen betrügerischen Onlineshop handelt.» Ebenfalls bei verpixelten Fotos oder solchen, auf denen die Ware nicht eindeutig zu erkennen sei, sollten die Alarmglocken läuten.

Falle man erst auf einen solchen Shop rein, sei es selbst bei einer Anzeige praktisch unmöglich, die Betrüger ausfindig zu machen, sagt Corina Winkler. Denn oft würden die Onlineverbrecher aus dem Ausland agieren. «Den entstandenen Schaden kann man in den meisten Fällen nicht wiedergutmachen.» Deshalb setzt die Kantonspolizei auf Prävention statt Repression: «Wir wollen, dass die Menschen vorsichtig sind und lieber einmal mehr darüber nachdenken oder sich im engeren Umfeld absprechen, ehe sie teure Ware im Internet bestellen.» Erkennt die Kantonspolizei Fakeshops, so werden diese gesperrt.

Durch die verstärkte Isolation durch Corona seien die Leute vermehrt einsam. Nicht nur das Shoppingverhalten, sondern auch das Privatleben spielt sich mehr als zuvor im Internet ab. Deshalb warnt die Kantonspolizei auch in diesem Bereich. «Da sind Leute am Werk, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als andere um den Finger zu wickeln.» Aus der vermeintlichen Onlineliebelei heraus erfinden die Betrüger dann Geschichten, weshalb sie ganz dringend Geld brauchen.

Cyberbetrug hat viele Gesichter. Auch das Spiel mit dem hungrigen Herzen beschäftigt die Kantonspolizei Aargau permanent. Betrüger, die vorgaukeln, die grosse Liebe gefunden zu haben und ihren Opfern mit einer Betrugsmasche hohe Geldsummen abknüpfen – der sogenannte Romancescam. «Alleine in diesem Jahr sprechen wir von einer Deliktsumme von über 1.5 Millionen Franken», sagt Corina Winkler.

Die Täter hätten perfide Maschen, um ihre Anliegen noch glaubwürdiger zu machen: «Sie behaupten dann teilweise, einer Polizeibehörde anzugehören, etwa Interpol. Das wirkt auf das Opfer einschüchternd.»

Ebenfalls soll man niemals das eigene Konto für Geldtransaktionen zur Verfügung stellen, denn dahinter versteckt sich das Phänomen des Moneymuling: «Wenn man aufgefordert wird, auf das eigene Konto überwiesenes Geld weiterzuleiten, dann kann es sich um Geldwäschereifälle handeln.» So würden sich Opfer von Internetbetrügern selber strafbar machen. Allgemein gilt also: «Sollte ein Internetkontakt nach Kontodaten oder Geld fragen, soll man den Kontakt sofort abbrechen und die Polizei benachrichtigen. Dafür sind wir da», so Winkler.