Falsche Sammelaktion Rumänin täuschte vor, sie wäre taubstumm – Hilfsorganisation leidet unter Imageschaden Im letzten Oktober waren im Seebli Center in Lupfig Betrüger unterwegs. Sie gaben sich als Mitarbeitende der Hilfsorganisation Handicap International aus.

Eine Frau aus Rumänien gab vor, Geld für eine Hilfsorganisation zu sammeln. Symbolbild: Keystone

Am 29. Oktober waren drei Personen im Seebli Center in Lupfig unterwegs. Auf Unterlagen, die sie mit sich führten, war das Logo der gemeinnützigen Hilfsorganisation Handicap International abgebildet. Eine 22-jährige Rumänin mit Wohnsitz in Frankreich wurde von der Aargauer Staatsanwaltschaft nun wegen Urkundenfälschung gebüsst.

Die Frau hatte zu Spenden für behinderte und taubstumme Kinder aufgefordert und sich gegenüber Passantinnen und Passanten selbst als taubstumm ausgegeben, indem sie in Gebärdensprache kommunizierte. In Wirklichkeit wirtschaftete sie in die eigene Tasche. Die Personen waren einem Kantonspolizisten aufgefallen, worauf sie zur Kontrolle auf einen Polizeiposten gebracht wurden.

Die Abklärungen ergaben, dass der Hilfsorganisation keine Spendenaktion bekannt war und die Personen auch nicht dort arbeiteten. Die 22-Jährige wurde mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 60 Tagen gebüsst. Hinzu kommen eine Busse und Strafbefehlsgebühren von insgesamt 1300 Franken.

Die Kantonspolizei warnte bereits im Oktober, dass vermehrt solche falschen Spendensammler auftreten. Die Aufrufe kommen oftmals in Form eines Unterschriftenbogens daher, auf dem Logos von bekannten Hilfsorganisationen prangen, wie auch in diesem Fall.

Hilfsorganisation leidet unter der Betrugsmasche

Bei Handicap International ist die Situation bekannt. Seit einigen Jahren versuchten Betrüger immer wieder, sich den Namen der in Genf ansässigen Organisation zunutze zu machen, erklärt die Medienverantwortliche Marie Bro: «Wir haben 2021 und 2022 insgesamt 187 Beschwerden eingereicht. Von diesen 187 Beschwerden führten 83 zu Sanktionen und 103 sind noch hängig.» Am stärksten betroffen seien die Kantone Zürich, Bern und St. Gallen. Man arbeite eng mit den kantonalen Polizei- und Justizbehörden zusammen.

«Wir weisen darauf hin, dass unsere Organisation kein Bargeld auf der Strasse sammelt», sagt Bro. Dies entspreche nicht der Spendenpolitik von Handicap International. «Wenn wir auf öffentlichen Plätzen präsent sind, dann nur mit Informationsständen.» Spenden nimmt die Organisation per Überweisung entgegen, die Medienverantwortliche verweist auf die Internetseite handicap-international.ch, wo auch Informationen zu finden sind. «Wer Zeuge einer zweifelhaften Aktion wird, kann sich beim Büro von Handicap International unter 022 788 70 33 melden oder gegebenenfalls die nächstgelegene Polizeidienststelle kontaktieren», erklärt Bro.

Dass Betrügerinnen und Betrüger den Namen der Organisation benutzen, bedauert Handicap International sehr. Dies führe nicht nur zu einem Image- und Reputationsschaden, sondern habe auch erhebliche finanzielle Verluste zur Folge. «Seit 40 Jahren setzen wir uns in 60 Ländern gegen Armut und für die Eingliederung gefährdeter Menschen ein, besonders nach Konflikten und Katastrophen. Die Sammlung von Spenden ist für unsere 452 Projekte weltweit von entscheidender Bedeutung», sagt Bro.