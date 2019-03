Der Aargauer Regierungsrat hat auf die Kritik an der Amtsführung von Gesundheitsdirektorin Franziska Roth (SVP) reagiert. Er gibt eine unabhängige, externe Analyse zu Organisation, Führung und Unternehmenskultur in Auftrag.

Das sagt die CVP:

Deren Fraktionspräsident im Grossen Rat, Alfons Paul Kaufmann sagt, die CVP begrüsse den Entscheid. "Der Regierungsrat macht einen wichtigen Schritt nach vorne und übernimmt Verantwortung", sagt Kaufmann. Dies komme nicht zu früh: "Es ist wichtig, dass das DGS jetzt entlastet wird, bevor die Situation ganz aus dem Ruder läuft."

Die Situation habe sich schliesslich in den letzten Wochen immer mehr zugespitzt, zuletzt wegen der verschiedenen Personalabgänge, aber auch, weil das Departement bei wichtigen und drängenden Dossier in Rückstand gerate. „Es geht um sehr grosse Geldsummen. Deswegen erachten wir es als zentral, dass das Dossier Kantonsspital richtig und gut begleitet wird“, so Kaufmann.

Die CVP vermisse indes eine klare Stellungnahme der SVP: „Franziska Roth ist ihre Regierungsrätin. Wir erwarten, dass auch die Partei Verantwortung übernimmt“, sagt Alfons Paul Kaufmann.