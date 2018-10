Vor einem Jahr wurde der Fall publik, jetzt hat sich der Verdacht bestätigt. Die Milchgold Käse AG mit Sitz im Auw hat zu Unrecht 1,1 Millionen Franken Bundessubventionen bezogen. Dies ergab ein Verwaltungsverfahren des Bundesamts für Landwirtschaft. Sprecherin Florie Marion sagt: «Es konnten bei mehreren Milchlieferanten jeweils bei einigen Milchgeldabrechnungen Differenzen bei der Milchmenge zur Datenbank Milch festgestellt werden.»

Das heisst übersetzt: Der Käser hat in der Datenbank Milch grössere Mengen erfasst, als er gegenüber den Bauern auf der monatlichen Milchgeldabrechnung auswies. Weil die Verkäsungszu-lage (siehe Box) von 15 Rappen pro Kilogramm verkäster Milch anhand der Werte in der Datenbank Milch ausbezahlt wird, wirken sich die darin erfassten Mengen direkt auf die vom Bund ausbezahlten Subventionen aus. Um auf eine Summe von 1,1 Millionen Franken zu kommen, hatte der Käser insgesamt gut 7655 Tonnen Milch mehr in der Datenbank eingetragen, als er auf den Milchgeldabrechnungen auswies.