Er soll einerseits selber ärztlich tätig gewesen sein, obwohl ihm der Kanton die Berufsausübungsbewilligung entzogen hatte. Zudem führt die Staatsanwaltschaft gegen ihn ein Strafverfahren wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Malm soll unter anderem Sozialversicherungsbeiträge seiner Mitarbeiter nicht bezahlt haben und ehemals angestellten Ärzten mehrere zehntausend Franken schulden.

Strafverfahren dauert länger

Nun hat das Gerichtspräsidium Bremgarten entschieden, über die Praxis den Konkurs zu eröffnen. Im aktuellen Schweizerischen Handelsamtsblatt ist die Ärztezentrum Mutschellen AG als Firma in Liquidation geführt. Das Konkursverfahren läuft seit dem 19. Februar. Schon seine erste Praxis in Rudolfstetten hatte Malm vor fünf Jahren nach Mietschulden und einem Konkursverfahren aufgeben müssen.

Malm selber befindet sich derweil weiterhin in Untersuchungshaft, wie Fiona Strebel, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage bestätigt. Ob die Kantonale Staatsanwaltschaft nach Ablauf der dreimonatigen U-Haft eine Verlängerung beantragen werde, könne sie zum heutige Zeitpunkt noch nicht sagen. Strebel sagt aber, die Untersuchung im Fall Malm sei am Laufen und werde «auch noch längere Zeit in Anspruch nehmen».

Patientendaten bald zugänglich

Länger hat auch die Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Malm-Ärzten und dem Kanton um die elektronischen Krankengeschichten der Patienten gedauert. Seit der Schliessung der Praxis waren die Dossiers von bis zu 10'000 Betroffenen nicht zugänglich. Johannes Engesser, einer der bei Malm angestellten Ärzte, war der Meinung, der Kanton müsse aktiv werden. Kantonsarzt Martin Roth widersprach in der AZ und sagte, es sei Berufspflicht der Ärzte, die Dossiers aufzubewahren und Patienten zugänglich zu machen.