Strafregisterauszug liegt vor

Ob die Vermutung des Grossrats zutrifft, geht aus der Antwort allerdings nicht hervor. Das kantonale Migrationsamt habe keine Möglichkeit, Akteneinsicht in laufende Strafverfahren im Ausland zu erhalten, steht darin. Doch die Regierung hält fest, das Migrationsamt habe bei den deutschen Behörden einen Strafregisterauszug von Ingo Malm angefordert.

Sollten daraus Vorstrafen hervorgehen, werde das Amt überprüfen, «ob die Voraussetzungen für einen Widerruf der Bewilligung und eine Wegweisung aus der Schweiz erfüllt sind». Die entsprechenden Abklärungen könnten «voraussichtlich bis Ende März 2018 erfolgen», steht in der Antwort der Regierung, die am 21. März publiziert wurde.

Was haben diese Abklärungen ergeben? Auf eine entsprechende Anfrage der AZ sagt Rahel Kraus, Assistentin der Amtsleitung, der Strafregisterauszug aus Deutschland liege inzwischen vor. Das Amt werde aber erst nach rechtskräftigem Abschluss des Strafverfahrens gegen Ingo Malm in der Schweiz entscheiden können, ob die Voraussetzungen für eine Wegweisung des Arztes erfüllt seien. Kraus hält weiter fest, der deutsche Strafregisterauszug werde in diese Beurteilung miteinbezogen.

Malm in Deutschland vorbestraft

Klar ist: Ingo Malm ist in Deutschland mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. So berichtete der «Kassensturz», das Amtsgericht München habe ihn zwischen 1999 und 2004 dreimal strafrechtlich verurteilt: Wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Löhnen, Steuerhinterziehung, Vorenthalten von Versicherungsbeiträgen und anderem mehr.

Zudem listete das Bayerische Landessozialgericht laut dem Konsumentenmagazin im Jahr 2003 zahlreiche Verfehlungen von Ingo Malm auf. «Falsche Leistungsabrechnungen», «Doppelabrechnungen und Mehrfacheinreichungen» sowie «nachhaltig beleidigende Attacken». Der Arzt beschimpfte die Verwaltungsangestellten laut «Kassensturz» als «SS-Leute eines Hitler-Regimes», «geistig Schwerbehinderte», «Volldeppen-Angestellte» oder auch «Sauhaufen».