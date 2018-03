Seit über einem Monat ist das Ärztezentrum Mutschellen in Berikon geschlossen, der Konkurs über die Firma ist eröffnet, ihr einziger Verwaltungsrat Ingo Malm sitzt in Untersuchungshaft, gegen ihn wird wegen Betrugs und Urkundenfälschung ermittelt – das ruft nun die Politik auf den Plan.

Schon im Januar hatte SVP-Grossrat Daniel Aebi (Birmenstorf) einen Vorstoss mit Fragen zur Aufsicht des Kantons und zu ausstehenden Arbeitnehmerbeiträgen von Malm an Angestellte eingereicht. Nun doppeln Theres Lepori (CVP, Berikon), Rosmarie Groux (SP, Berikon) und Gabriel Lüthy (FDP, Widen) mit einer Interpellation nach. Sie weisen darauf hin, dass Malm 2014 mit seiner ersten Praxis in Rudolfstetten einen grossen Schuldenberg hinterlassen habe. Nun seien innert kurzer Zeit erneut hohe Fehlbeträge entstanden, heisst es im Vorstoss.

Hinweise des Beriker Gemeinderats an den Kantonsarzt zum Verdacht «auf erneute Übertretungen und Missachtung der Auflagen» durch Ingo Malm hätten keine Konsequenzen gehabt, kritisieren sie. Die Grossräte wollen nun wissen, weshalb der Kanton trotz dieser Informationen nicht früher eingegriffen habe.

Ausserdem verlangen sie Auskunft, wie die Aufsicht in solchen Fällen funktioniert – «zum Schutz von Angestellten, Patienten und der öffentlichen Hand». Schliesslich fragen sie, wie gross die finanziellen Folgen des Falls Malm für den Steuerzahler auf Gemeinde- und Kantonsebene seit 2014 insgesamt sind. (fh)