Fahrwangen / Rom «Gibt in Europa nichts Vergleichbares»: Saniertes Haus im Aargau holt den europäischen Solarpreis In Fahrwangen ist im vergangenen Jahr ein 7-Familienhaus saniert worden. Dank Solarpanels produziert es sogar mehr Energie, als es selbst braucht. Das bringt dem Projekt jetzt sogar einen europäischen Preis ein. Ein Experte ordnet ein.

Es sei ein Gebäude, wie es davon «Hunderttausende in der Schweiz» gebe. Das hiess es im Oktober an der Preisverleihung des Schweizer Solarpreises. Mittlerweile ist das 7-Familienhaus in Fahrwangen neu eingekleidet und mehrfach ausgezeichnet worden. Es sieht auch ganz anders aus, wie die beiden unten stehenden Bilder zeigen.

Vor der Sanierung Nach der Sanierung Das Mehrfamilienhaus in Fahrwangen vor der energetischen Sanierung. Solar Agentur/zvg

Das Haus verbraucht keine fossile Energie mehr, fast 50 Tonnen CO 2 werden seit der Sanierung eingespart. Und der Energiebedarf sank um stattliche 82 Prozent. Das Haus produziert nun sogar einen grossen Überschuss an Strom. Insgesamt mehr als dreimal soviel, wie es selbst noch braucht. Mit dem Solarstromüberschuss von mehr als 50’000 Kilowattstunden können demnach jährlich 35 E-Autos CO 2 -frei fahren.

Das auch an den Fassaden mit Fotovoltaikanlagen versehene Haus beweise das grosse Solarpotenzial, «das man umsetzen kann, wenn der aktuelle Stand der Technik angewandt wird», hiess es damals an der Preisverleihung des Schweizer Solarpreises.

Solarexperte erklärt den Coup am Fahrwanger Haus

Nach dem Gewinn des Schweizer Solarpreises hat nun das Fahrwanger Haus auch den Europäischen Solarpreis eingeheimst. Geld gibt es dafür keines, dafür viel Ansehen in der Branche und eine kleine Lobeshymne.

Gallus Cadonau, Geschäftsführer bei der Solar Agentur Schweiz, Jury-Mitglied und einer der renommiertesten Solarexperten in der Schweiz, sagt gegenüber der AZ am Telefon: «Der Coup an diesem Gebäude mit einem hohen Solarstromüberschuss von 315 Prozent ist, dass neben den sieben Wohnungen, die geheizt werden können, auch noch 35 E-Autos emissionsfrei fahren können.» Effiziente Altbausanierungen würden zu grossen Stromversorgern. Er fügt an: «In Europa gibt es nichts Vergleichbares.»

Zudem helfe es enorm, dass auch an der Fassade des Fahrwanger Hauses Solarpanels angebracht sind. Wenn die Sonne im Winter flach steht, sei genau dieses Modell «ideal», sagt Cadonau. «Und die Fassade wird nie verschneit sein.» Und genau deshalb produziert das Haus auch in den Wintermonaten von Oktober bis März einen Überschuss von 157 Prozent. Über das ganze Jahr ist es sogar ein dreifacher Überschuss, der in Fahrwangen produziert wird.

Grundsätzlich kritisiert Cadonau, dass der Fokus in der Energiepolitik praktisch ausschliesslich auf der Produktion und nicht auf der Verschwendung im Gebäudebereich liege. Das sei aber der einzige Weg zum Ziel. Denn: 80 Prozent der Energie werden heute noch verschwendet.

Und trotzdem: Die Schweiz ist neben Grossbritannien als einziges Land bei der Verleihung des Europäischen Solarpreises doppelt ausgezeichnet worden. Insgesamt wurden elf Preise vergeben. Den Grundsatz des Aargauer Energiedirektors Stephan Attiger – es bringt nichts, nach draussen zu heizen – bezeichnet Cadonau nicht nur als wegweisend für den Kanton Aargau, sondern für die Schweiz und ganz Europa. «Das ist der Schlüssel gegen die Klimaerwärmung.»