Fahrplanwechsel: Das sind die wichtigsten Änderungen für den Kanton Aargau – die Liste

Eine weitere Verbesserung für die Pendler im Kanton Aargau bringt eine andere S-Bahn-Linie: Die S23 verkehrt neu täglich im Halbstundentakt zwischen Langenthal und Olten; einmal pro Stunde ab Olten direkt weiter Richtung Aarau– Lenzburg–Baden und einmal mit Anschluss an die schnelle S29 nach Aarau–Brugg–Turgi.

Der Aargau profitiert auch im Fernverkehr

Auch im Fernverkehr darf sich der Kanton Aargau freuen. Dort sticht vor allem die Wiedereinführung der direkten Züge in Richtung St.Gallen hervor – es ist das Comeback des «Flughafenzugs» für Aarau. Täglich werden acht Verbindungen des InterCity 5 über den Zürcher Hauptbahnhof hinaus verkehren und auch den Flughafen, Winterthur und St.Gallen bedienen.

Schneller in den Süden geht es für Bahnreisende am Wochenende mit zwei RegioExpress-Zügen am Morgen von Olten via Aarau–Lenzburg–Wohlen–Muri nach Arth-Goldau. Am Abend verkehren je zwei Züge in die Gegenrichtung. Mit guten Anschlüssen in Arth-Goldau verkürzen sich die Reisezeiten mit dem sogenannten «Südbahn-Express» ins Tessin um bis zu einer halben Stunde. Ein weiteres Highlight ist die zusätzliche S-Bahn ab Muri. Sie bietet den Kunden aus dem oberen Freiamt eine umsteigefreie Verbindung nach Zug mit Ankunft um 07.14 Uhr.

Und was ändert sich für Sie? Scrollen Sie durch die Liste der Änderungen im Fern-, Regional- und Busverkehr