Fahndung nach IS-Aargauer: Der Paris-Drahtzieher ist noch auf der Flucht

Der Aufenthaltsort des Terrorplaners Thomas C. ist bis heute unbekannt, schreibt die Bild-Zeitung. Gegen ihn wird wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland ermittelt.

Der gebürtige Aargauer (Jahrgang 1987, erster Wohnort: Nussbaumen), der die Schweizer und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, durchlebte eine unstete Kindheit. Die Eltern liessen sich scheiden und der damals 11-Jährige lebte kurz bei seinem Vater auf einem Campingplatz in Frankreich, bevor ihn seine Mutter wieder zu sich in die Schweiz holte.

2006 ziehen Mutter und Sohn nach Frankfurt, wo Thomas C. die Schule besucht und zum Islam findet. Immer öfter sucht er die Abu-Bakr-Moschee auf und trifft dort auf den marokkanischen, salafistischen Prediger Said Emrani alias Abu Dujana, schreibt die Bild-Zeitung. Drei Jahre später konvertiert er zum Islam.

2011 macht er das Abitur und zieht danach nach Bonn, wo er ein Studium beginnt. Er heiratet nach islamischer Tradition eine Verwandte seines damaligen Mentors Abu Dujana. Das Paar bekommt wenig später eine Tochter.

Der Deutsch-Schweizer soll sich in der Folge weiter radikalisiert haben, so die Bild-Zeitung. Die ersten Kämpfer aus Deutschland reisen nach Syrien, um für den Islamischen Staat zu kämpfen. So auch der Deutsch-Schweizer, der die Reise 2013 antritt: über Köln nach Paris und weiter nach Istanbul. Dort verlieren sich seine Spuren. Die Mutter hatte das letzte Mal Kontakt im Sommer jenes Jahres: Ihr Sohn befinde sich in Syrien.

Die Reise war vorbereitet

Mit 15'000 Franken im Sack, sechs Smartphones und zwei Notebooks macht er sich auf den Weg. Auch zwei neu eröffnete Bankkonten überzieht er. In Syrien nennt T.C. sich fortan Abu Musab und steigt schnell auf: 2014 leitet er bereits den IS-Geheimdienst in Manbij – ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für ausländische Kämpfer des IS.

Neben Deutsch, Englisch und Französisch spricht T.C. sehr gutes Arabisch und wohl auch Russisch. Diese Fertigkeiten und wohl auch sonst überzeugende Leistungen veranlassten den IS, einem Ausländer eine solch hohe Position zuzugestehen, berichtet die Bild-Zeitung.

Dass bis heute keine Spur zu Thomas C. führt, ist seiner grossen Vorsicht geschuldet: Seit 2013 hält er keinerlei Kontakt zu seiner Familie, auf den sozialen Medien gibt es keine Bilder von ihm, er liess sogar Handys beschlagnahmen, wenn er den Verdacht hatte, fotografiert worden zu sein, erzählt ein deutsches IS-Mitglied der Bild.

Thomas C. steigt in der Hierarchie weiter auf und lernt den IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani kennen. Dieser gehört zu den höchsten Führungsriegen der Terrormiliz. Es wiederholt sich: Wie schon in Deutschland heiratet er eine Verwandte eines hohen Tiers und verschafft sich so Zugang zur nächsten Ebene.

Al-Adnani ist neben seiner Funktion als Sprecher auch für externe Operationen zuständig. Im organisationsinternen Netzwerk, das für das militärische Training ausländischer Attentäter fungiert, wird T.C. bald ein wichtiger Mann. Er steht als «Emir» seiner eigenen Einheit vor, dessen Name «Katiba Furqan» auf eine Koran-Sure zurückgeht. Laut der Bild-Zeitung bedeutet diese übersetzt: «Sie leugnen die Stunde (des Jüngsten Gerichts) und denen, welche die Stunde leugnen, haben wir einen Höllenbrand bereitet.»

Am 13. November kommt T.C.s grosser Tag: In Paris sprengt sich ein Selbstmordattentäter vor dem Stade de France in die Luft.

In der Rue Alibert richten Attentäter mit Sturmgewehren 15 Menschen in Cafes und Bars hin, kurz danach werden weitere Restaurants angegriffen. Mehr als zwanzig Menschen werden erschossen und gegenüber des Platzes der Republik sprengt sich ein weiterer Selbstmordattentäter in die Luft.

Bilder von den schweren Anschlägen in Paris: