Kein Wunder also warnen die Experten vor den Gefahren des Flussschwimmens. «Wir empfehlen es nur guten und geübten Schwimmern», sagt Reto Abächerli, Geschäftsführer der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG). Grund dafür sind die kühleren Temperaturen und die Strömungen in offenen Gewässern.

Die Gefahr unterschätzt

Einer, der weiss, wovon Abächerli spricht, ist Jakob Vogt. Der Fricktaler schwimmt jeden Tag im Rhein – sogar mitten im Winter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch er warnt davor, leichtsinnig ins kühle Nass zu springen: «Das Wasser ist und bleibt gefährlich. Wäre es anders, hätten wir Kiemen.»

Gerade in diesen hitzigen Tagen habe es viele unerfahrene Schwimmer in den Flüssen. «Sie tendieren dazu, die eigenen Fähigkeiten zu über- und die Gefahren zu unterschätzen», so Vogt.