Fachkräftemangel Lehrstellen 2023: Manche Betriebe sichern sich den Nachwuchs ein Jahr im Voraus – andere warten und vertrauen auf ihren Ruf Aktuell gibt es mehr Ausbildungsplätze als Lernende – zwei Drittel der Lehrstellen 2023 sind noch frei. Wie gelingt es Betrieben, beim Nachwuchs nicht leer auszugehen? Drei Unternehmen erzählen.

Auch sie bieten neu eine Detailhandelslehrstelle an: Inhaber Mario Hässig (l.) und Sohn Jan vom Hobby Shop Hässig in Wohlen. Mathias Förster

Im neuen Jahr, das sich mit grossen Schritten nähert, stehen wieder Tausende Schülerinnen und Schüler vor einer Zäsur: Ihre obligatorische Volksschulzeit geht im Sommer zu Ende, eine Anschlusslösung ist gefragt.

Im Kanton Aargau fanden diese im Jahr 2022 rund 56 Prozent in einer Berufslehre. Und auch für 2023 sind die Jugendlichen in einer komfortablen Lage: Als Nachwuchskräfte sind sie gefragt, es besteht ein Überangebot an Lehrstellen. Im Kanton Aargau sind 3653 Ausbildungsplätze zu vergeben. Davon waren per 16. Dezember 1234 besetzt – zwei Drittel sind also noch frei. Wie schafft man es als Lehrbetrieb, beim Werben um den Berufsnachwuchs nicht leer auszugehen? Die AZ hat bei drei Betrieben aus verschiedenen Branchen nachgefragt.

Bütler Elektro Telecom in Muri angelt sich den Nachwuchs ein Jahr vor Lehrbeginn

In der Elektrotechnik waren per 16. Dezember gemäss Aargauer Lehrstellennachweis (Lena) von 279 Ausbildungsplätzen noch 180 zu haben – 80 davon als Elektroinstallateure. Die vierjährige Lehre gilt als anspruchsvoll. Doch wie in vielen handwerklichen Berufen ist der Nachwuchs rar.

Lukas Bättig, Inhaber der Bütler Elektro und Telecom AG in Muri. Sandra Ardizzone

Das weiss auch Lukas Bättig, Geschäftsführer der Bütler Elektro Telecom AG in Muri. Seit 40 Jahren bietet sein Unternehmen Ausbildungsplätze an, aktuell gehören zur 100-köpfigen Belegschaft 26 Lernende. Auch per Sommer wird wieder ein halbes Dutzend Ausbildungsplätze frei. Im Lehrstellennachweis sind allerdings keine Ausschreibungen mehr zu finden. «Wir haben bereits sechs Jugendliche verpflichten können», erklärt Bättig am Telefon. Die Verträge sind unterzeichnet, die Nachwuchssuche ist fast abgeschlossen. Für die Zweitfiliale in Sins halte man noch die Augen offen, die Besetzung sei jedoch nicht zwingend, sagt er.

Handwerkerlehre mit Berufsmatur und Leistungssport

Trotz Nachwuchsmangel finde sein Betrieb immer noch genügend geeignete Lernende. Dazu müsse man jedoch gesehen werden, sagt Bättig, was Aufwand bedeute. So nimmt Bütler Elektro Telecom jedes Jahr an einer Veranstaltung des Gewerbevereins teil und stellt sich bei Schulklassen vor. Auf dem Lehrstellenportal «yousty» ist das Unternehmen ebenfalls anzutreffen.

Den «guten Ruf in der Region», den Bättig seinem Unternehmen selbst attestiert, habe sich Bütler Elektro Telecom auch durch die Arbeitsbedingungen geschaffen: Wer die Aufnahmebedingungen erfüllt, kann die Berufsmaturitätsschule besuchen, selbst wenn die Lernenden dadurch weniger im Betrieb sind. Auch Leistungssport ist möglich – aktuell sind zwei Nachwuchs-Ringer angestellt. So gelingt es, das Feld der Interessenten bei angespannter Bewerbungslage nicht zusätzlich zu verschmälern.

Ans «Gentlemen's Agreement» hält sich kaum noch einer

Früher galt unter den Lehrbetrieben das Fairness-Übereinkommen, ihre Stellen erst ab dem 1. November zu vergeben. Im Eifer um den besten Nachwuchs habe sich dieses «Gentlemen's Agreement», wie Bättig es nennt, jedoch zusehends aufgeweicht. Diesem Trend könne sich auch Bütler Elektro Telecom kaum verwehren: «Man will ja selbst auch nicht der Letzte sein.»

Bereits im Frühling treffen bei ihm die ersten Bewerbungen ein. Es folgen Gespräche, Schnupperlehren, «und im Juni ist es oftmals schon gelaufen». Die künftigen Lernenden erhielten die mündliche Zusage noch vor den Sommerferien, im Herbst werde die Sache besiegelt und der Lehrvertrag unterschrieben.

Das Alterszentrum Obere Mühle Villmergen setzt auf Mund-zu-Mund-Propaganda

Das Alterszentrum Obere Mühle Villmergen hat 120 Mitarbeitende, davon rund 20 Lernende. Es sucht vor allem Pflege-Nachwuchs. Aktuell sind für die Ausbildung als Fachangestellte/r Gesundheit auf Lena noch sechs Stellen ausgeschrieben. Weil die Verträge noch nicht unterzeichnet sind, sind sämtliche Stellen noch ausgeschrieben, auch wenn einzelne bereits besetzt sind.

Für die noch offenen Ausbildungsplätze geht der Rekrutierungsprozess im Januar in die nächste Runde. Dass die Nachwuchssuche, anders als in anderen Betrieben, noch nicht abgeschlossen ist, begründet HR-Leiter Rolf Muntwyler damit, dass in diesem Jahr etwas weniger Bewerbungen eingegangen seien. Er sagt aber auch: «Die Selektion beginnt bei uns erst nach den Sommerferien.»

Im Extremfall erscheint ein anderer Mensch zum Lehrbeginn

Muntwyler räumt zwar ein, dass man damit riskiere, gute Lernende an die Konkurrenz zu verlieren. Angesichts der angespannten Nachwuchssituation gelte es, diese Praxis mittelfristig vielleicht zu überdenken. Für ihn hat es sich bisher allerdings als richtigen Weg erwiesen, die Stellen nicht allzu früh zu vergeben: «Zwischen Vertragsabschluss und Lehrstart kann noch viel passieren», weiss er aus Erfahrung.

Rolf Muntwyler, HR-Leiter des Alterszentrums Obere Mühle Villmergen. zvg

Muntwyler spricht damit die Entwicklung der Jugendlichen an, die in diesem Alter unterschiedlich stark voranschreite: «Im Extremfall erscheint gefühlt ein anderer Mensch zum Stellenantritt als noch zur Vertragsunterzeichnung.» Das könne zu belasteten Lehrverhältnissen führen, und auch die Gefahr eines Lehrabbruchs sieht er in solchen Fällen erhöht: «Manchmal haben die Jugendlichen beim Schnuppern noch nicht die Reife, um einen nachhaltigen Berufsentscheid zu fällen. Brechen sie vorzeitig ab, hilft das letztlich keiner Seite.»

Zufriedene Mitarbeitende statt Geld-Zückerchen

Wie aber findet das Alterszentrum Obere Mühle Villmergen genug Lernende, selbst wenn es erst im Herbst selektiert? «Die besten Löhne zahlen andere, wir bewegen uns im Branchenmittelfeld», sagt Rolf Muntwyler, der ohnehin überzeugt ist, dass solcherlei «Zückerchen» nur kurzfristig wirkten. Wichtiger scheint ihm, dass Mitarbeitende positiv über ihre Arbeitgeberin reden und sie so zu einem attraktiven Ausbildungsort machen. Daneben setze man auf Präsenz bei der Jugend; etwa in den Schulen mittels Schnupperwochen oder via Zukunftstag.

Trotzdem: Ganz ohne Anreize will auch das Alterszentrum Obere Mühle Villmergen nicht dastehen: Die Fahrtkosten zu den überbetrieblichen Ausbildungskursen werden den Lernenden vergütet, die Nichtbetriebsunfallversicherung läuft über das Geschäft und das Mittagessen erhalten sie zum halben Preis.

Der Hobby Shop Hässig in Wohlen bietet erstmals überhaupt eine Lehrstelle an – weil danach gefragt wurde

Keine Erfahrung mit dem Buhlen um Lernende hat der Hobby Shop Hässig in Wohlen, wo es auf 700 Quadratmetern eine riesige Auswahl an Modellbauartikeln zu finden gibt. Auch dieser Betrieb bietet zwar gemäss Kantonalem Lehrstellennachweis per Sommer 2023 einen Ausbildungsplatz im Detailhandel an – allerdings ist diese Lehrstelle nicht «noch immer» zu haben, sondern wurde vor wenigen Tagen aufgeschaltet. «Wir sind erst seit knapp zwei Wochen als Lehrbetrieb anerkannt», erzählt Inhaber Mario Hässig am Telefon, «es ist alles noch ganz frisch.»

Mario Hässig, Inhaber des Hobby Shop Hässig in Wohlen. Mathias Förster

Dass der Hobby Shop Hässig nun eine Lehrstelle anbietet, war nicht etwa die Idee des Inhabers. Vielmehr entstand der Ausbildungsplatz auf vielfache Nachfrage der Jugendlichen, wie Hässig erklärt: «Regelmässig haben sich junge Burschen bei uns nach Schnupperlehren und Lehrstellen erkundigt, und jedes Mal mussten wir absagen, weil wir in unserem Team keinen Ausbildungsplatz vorgesehen hatten.»

Das Interesse der Jugendlichen ist für ihn gut nachvollziehbar. Man bediene mit dem Angebot zwar eine Nische, diese Kundschaft sei aber sehr treu, sagt Hässig: «Wer heute mit seinen Kindern bei uns einkauft, kam häufig schon vor Jahren mit dem eigenen Vater zu uns», sagt Hässig.

Sohn des Inhabers hat ganz frisch den Lehrmeisterkurs absolviert

Er leitet den Familienbetrieb in zweiter Generation, war mit fast all seinen Mitarbeitenden gemeinsam jung – und bewegt sich, wie sie auch, inzwischen in den Fünfzigern. So habe man gefunden, «junges Blut» würde dem Betrieb guttun. «Jemanden im Team zu haben, der eine neue Perspektive einbringt, ist für uns spannend und wertvoll.» Deshalb hat sein Sohn Jan Hässig im Herbst den Lehrmeisterkurs absolviert. Der 25-Jährige ist ausgebildeter Detailhandelsfachmann und seit drei Jahren im Familienbetrieb beschäftigt.

Dass man eher etwas spät dran sei, ist Mario Hässig bewusst. Trotzdem ist er zuversichtlich, auf den Lehrstart 2023 hin noch jemanden zu finden. In den kommenden Tagen will er den Ausbildungsplatz auf der Firmenwebsite ausschreiben und in den sozialen Medien darauf aufmerksam machen. «Wir sind guter Dinge, dass im Sommer der erste Lernende bei uns startet», sagt Hässig, «und sollte es ein Jahr länger dauern, ist das auch keine Tragödie.»