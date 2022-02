Berufsbildung Autobauer schaffen neuen Beruf - zwei Aargauer starten die Lehre als Carosserie-Reparateur Der Verband der Autobauer schafft mit der Carrosserie-Reparateurin einen neuen Beruf. Damit will er dem Fachkräftemangel in der Branche begegnen. Ein Vertreter des Aargauer Carrosserie-Verbandes erklärt, was den Beruf attraktiv macht.

Das Autogewerbe führt einen neuen Beruf ein: Die Ausbildung zum Carrosserie-Reparateur soll vor allem Realschüler ansprechen. zvg

Der Verband der Autobauer, Carrosserie Suisse, hat einen neuen Beruf eingeführt: den des Carrosserie-Reparateurs. Die dreijährige Lehre soll vor allem Realschülerinnen und Realschüler ansprechen. «Der Beruf verlangt handwerkliches Geschick, ist aber im theoretischen Bereich nicht so anspruchsvoll wie Carrosserie-Berufe mit vierjährigen Ausbildungen», sagt Michael Hallauer von Carrosserie Suisse Aargau.

Während der dreijährigen Ausbildung lernen die angehenden Reparateure, Autobeulen und -dellen zu beheben und Lackierungsarbeiten vorzubereiten. Die Aufgaben von Carrosserie-Reparateurinnen sind damit breiter als jene anderer Carrosserie-Berufsleute.

Flexibilität und kurze Lehrzeit: Das macht den neuen Beruf attraktiv

Die neue Lehre biete den Autowerkstätten deshalb den Vorteil, Lernende sehr flexibel einsetzen zu können, sagt Michael Hallauer. Mit der neuen Lehre will der Verband den Fachkräftemangel lindern, unter dem die Branche leidet. «Weil der Beruf flexibler ist, können Engpässe eher überbrückt werden», so Hallauer.

Durch die kurze Lehrzeit sollen ausserdem neue Gruppen angesprochen werden. «Mehr junge Leute wollen heute eine kurze Lehre. Die dreijährige Ausbildung könnte für diese Gruppe sehr attraktiv sein.» Dazu kommt, dass die Lernenden in der dreijährigen Lehre gleich viel verdienen wie Lernende der Berufe mit vierjährigen Lehren.

Im Aargau sollen ab kommenden Sommer 15 bis 20 Lehrstellen im neuen Beruf vergeben werden. Bisher wurden zwei davon besetzt. «Wir rechnen damit, dass in den nächsten Wochen, wenn die Schnupperlehren vorbei sind, weitere Stellen besetzt werden können», sagt Hallauer. Um eine Lehrstelle in der Carrosserie-Reparatur antreten zu können, brauchen die Lernenden mindestens einen Realschulabschluss. Ausserdem müssen sich die Bewerbenden einer Schnupperlehre mit Eignungstest stellen.

Eigene Klasse an der Berufsschule – auch wenn es nur zwei Lernende sind

Für die angehenden Carrosserie-Reparateure und Carrosserie-Reparateurinnen soll an der Berufsschule Zofingen eine eigene Klasse eingerichtet werden. Normalerweise braucht es dafür mindestens zwölf Lernende. Für die neue Ausbildung hat die Kantonsschule Zofingen dem Carrosserie-Verband aber eine Ausnahme zugesichert: «Die Klasse kommt zustande, unabhängig davon, wie viele Lernende daran teilnehmen werden», sagt Verbandspräsident Hallauer. Im Notfall werde es sogar Einzelunterricht geben.

Die Kosten dafür übernimmt teilweise der Kanton, teilweise die Berufsschule selbst. Der Kanton zahlt der Berufsschule einen Pauschalbetrag, der sich nach der Anzahl Lernender richtet. Sind in einer Klasse nur sehr wenige Lernende, trägt die Berufsschule die ungedeckten Kosten selbst.

Auch Wechsel und Weiterbildungen sind möglich

Carrosserie Suisse Aargau erwartet, dass die Klasse aber spätestens im zweiten Schuljahr nach der Einführung Zuwachs bekommen wird. Dann könnten die Ersten, die eine vierjährige Lehre in einem anderen Carrosserie-Beruf angefangen haben, in die Carrosserie-Reparatur-Klasse wechseln. «Dieser Wechsel ist sehr einfach», sagt Verbandspräsident Hallauer, «der Lehrgang in der Carrosserie-Reparatur ist so aufgebaut, dass keine Kurse nachgeholt werden müssen, wenn Lernende die Lehre wechseln möchten.»

Haben Lernende in der Carrosserie-Reparatur die Lehre abgeschlossen, haben sie Möglichkeiten, sich innerhalb der Branche weiterzubilden: Mit drei zusätzlichen Ausbildungsjahren werden die Lernenden zu Carrosserie-Lackiererinnen, nach zwei zusätzlichen Jahren bereits zu Carrosserie-Spenglern. Von dort aus können die Lernenden zertifizierte Carrosserie-Fachpersonen oder Werkstattkoordinatorinnen werden.