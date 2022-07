Extreme Hitze Waldbrände in Frankreich – Aargauerin berichtet von ihrer Evakuation: «Es war wie im Film» Im Südwesten Frankreichs wüten wegen der extremen Hitze und andauernden Trockenheit Waldbrände. Nahe Bordeaux ist Claudia Müller aus Leutwil mit ihrer Familie gerade im Urlaub. Dort wurden sie mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen und evakuiert.

Löschflugzeuge versuchen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Claudia Müller / zvg

Wegen der extremen Hitze und anhaltenden Trockenheit wüten im Süden Frankreichs seit einigen Tagen Waldbrände. Die französischen Behörden haben deswegen mehr als 6000 Personen, die meisten davon Camper, vor sich ausbreitenden Flammen in Sicherheit gebracht.

Die Familie Müller macht gerade Urlaub in Frankreich. Claudia Müller / zvg

Claudia Müller aus Leutwil zählt zu den Menschen, die in der Nacht auf Mittwoch bei einem Campingplatz nahe Teste-de-Buch südlich der Grossstadt Bordeaux von den Einsatzkräften geweckt und evakuiert wurden. Am Dienstag hatte sie schon Rauch gesehen. Sie beobachtete zusammen mit anderen Campinggästen die Situation und sah, wie Löschflugzeuge versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. «Die ersten Camper reisten mit ihren Kindern wegen dem Feuer schon ab», sagt Müller.

In der folgenden Nacht begann schliesslich die Evakuation. «Um drei Uhr hörte ich schreiende Menschen. Ich dachte, es sei eine Party», berichtet Müller. Eine Stunde später sei sie dann von Polizeisirenen geweckt worden.

Sie mussten alles schnell zusammenpacken und das Gebiet sofort verlassen, so Müller. «Es roch stark nach Feuer und Rauch, die Feuerwehr war auch schon präsent.» Die Polizei stand laut Müller an vielen Orten, um die Evakuation zu koordinieren. Diese sei ruhig verlaufen, alle Autos seien in Richtung Teste-de-Buche gefahren.

Dort wurden sie in eine Messehalle gebracht, um sich zu registrieren. In der Messehalle lagen laut Müller schon viele Menschen, die in goldenen Wärmefolien eingewickelt waren. «Es sah aus wie einem Film nach einem Flugzeugabsturz, nur ohne die verletzten oder weinenden Menschen», berichtet Müller. In einem Supermarkt bekamen sie Essen und Trinken.

Die Familie musste alles schnell zusammenpacken und das Gebiet umgehend verlassen. Claudia Müller / zvg

Am Donnerstagmorgen hat die Familie mit anderen Schweizern gefrühstückt und sich entschieden, zurück zum Campingplatz zu fahren, um dort die Ausweispapiere abzuholen. Die Strasse war aber gesperrt. Trotzdem wollen sie ihre Reise in Richtung Pyrenäen nicht aufgeben. Vier Wochen soll der Urlaub noch gehen, die Ausweise sollen dann per Post zugestellt werden.