Die Lungenliga Aargau zeigt sich von der neuen Regel überzeugt. Man begrüsse den Entscheid, «gerade im Hinblick auf unsere jungen Leute, die viel an den Bahnhöfen anzutreffen sind», sagt Thomas Vielemeyer, Geschäftsführer der Lungenliga Aargau. Mit den Testläufen an verschiedenen Bahnhöfen hätten die SBB eine Vorreiterrolle übernommen, findet Vielemeyer.

Seit letzter Woche ist klar: An Schweizer Bahnhöfen darf ab Juni 2019 grundsätzlich nicht mehr geraucht werden. Nur in speziell gekennzeichneten Zonen dürfen sich Raucher noch eine Zigarette anzünden. Was als Pilotversuch an einigen Standorten begann, hat sich offenbar bewährt. Der Verband öffentlicher Verkehr spricht von besserer Luft und weniger Verschmutzung, die zu einem angenehmeren Miteinander auf den Perrons beitragen sollen.

Jedoch wird das Rauchverbot nicht von allen Seiten als positiv gesehen. So beispielsweise SVP-Politiker Sandro Wächter. «Ich halte absolut nichts von einem Rauchverbot an öffentlichen Orten wie Bahnhöfen. Meiner Meinung nach würde dies einem allgemeinen Rauchverbot gleichkommen», findet er. Der Tabakkonsum sei in unserer Gesellschaft fest verankert. «Ob das Rauchen gesund ist, ist eine andere Frage. Ein Verbot scheint mir aber eine sehr extreme Bevormundung des Bürgers zu sein.»

Die Entscheidung, das Rauchen am Bahnhof zu verbieten, habe sich seiner Meinung nach zwar schon über längere Zeit abgezeichnet. «Das es jetzt doch so schnell kommt, ist für mich aber überraschend», so Wächter. Auch sei dies der erste Schritt zu einem generellen Rauchverbot. «Hier bestraft man ganz klar den Tabakkonsumenten.»

Probleme hat Wächter auch mit der Umsetzung der neuen Regel. «Es ist ja nicht so, dass Banhöfe geschlossene Räume sind. Der Rauch gelangt trotzdem in die Luft und in die Umgebung», sagt er. Ausserdem würden Bahnhöfe auch durch andere Schadstoffe in der Luft verschmutzt, so beispielsweise Abgase.

Raucher vor dem Bahnhof?

Im Gegensatz zu anderen Meinungen glaubt Wächter auch, dass sich das Problem der achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel durch das Verbot nicht lösen wird. «Es wird so sein, dass sich alle Raucher vor dem Bahnhof ‹versammeln› werden und auch dort die Zigarettenstummel auf den Boden werfen werden», denkt er.

