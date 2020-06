Externe Untersuchung gegen leitenden Staatsanwalt Simon Burger eingeleitet – Amtsführung in der Kritik

Simon Burger gilt als Hardliner unter Staatsanwälten, als «Law&Order»-Typ, der für eher strengere Strafmasse steht. In seinem letzten prominenten Fall trat er als Ankläger gegen Artist Freddy Nock auf, der wegen versuchter vorsätzlicher Tötung in erster Instanz schuldig gesprochen wurde. Nun gerät Burger, der als SVP-Einwohnerrat in Aarau politisiert, selber ins Visier der Justizbehörden. Der Regierungsrat hat eine externe Untersuchung wegen Burgers Amtsführung eingeleitet.

Regierungsratssprecher Peter Buri bestätigt entsprechende Recherchen der AZ.

"Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm gelangten mit einer Eingabe an die Oberstaatsanwaltschaft, mit welcher Mängel in der Amts- und Personalführung des Leitenden Staatsanwalts der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm gerügt wurden", so Buri. Der Regierungsrat habe als Aufsichtsbehörde über die Staatsanwaltschaften Ulrich Weder, ehemaliger Leitender Staatsanwalt des Kantons Zürich, mit den erforderlichen Abklärungen der Beanstandungen beauftragt.

Weitere Informationen seien zurzeit nicht möglich, weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Der Regierungsrat wird nach Vorliegen des Berichts über das weitere Vorgehen und die Information beschliessen.

Gemäss AZ-Informationen wird Burger unter anderem vorgeworfen, er verbreite eine «Angst-Kultur», er pflege seine Mitarbeiter zu wenig. Zudem nehme er Einfluss auf Verfahren von Kollegen und mache Druck, höhere Strafmasse zu verlangen.

Aus der Belegschaft wird der Vorwurf laut, Burger sei ein Machtmensch und bei Staatsanwaltschaft, Gericht und Polizei verhasst. Einzelne Kriminalpolizisten würden sogar offiziell die Zusammenarbeit mit ihm verweigern. Burger untergrabe die Arbeit der Polizei für seine politischen Zwecke, meint eine Person gegenüber der AZ, die anonym bleiben will.

Auf Anfrage sagt Simon Burger zu den Vorwürfen: Er nehme zur Kenntnis, dass es zu Indiskretionen betreffend interner Angelegenheiten der Staatsanwaltschaft gekommen sei. "Inhaltlich kann ich zur Zeit keine Stellung nehmen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt."

Update folgt.