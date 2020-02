Exportstatistik: Der Kanton steht besser da, als es die Zahlen zeigen

Vier Mal in Folge ist der Aargauer Konjunkturbarometer gestiegen. Jetzt mussten die Aargauische Kantonalbank und Aargau Services Standortförderung, die den Barometer zusammen herausgeben, diesen nach unten korrigieren. Der Indikator steht neu auf 90,1 Punkten und damit 3,6 Prozent tiefer als im Vormonat. Beinahe alle Komponenten seien unter Druck, heisst es zur Begründung.

Am stärksten gingen im Januar die Autoverkäufe zurück, diese Reaktion habe man nach dem sehr starken Dezember 2019 erwartet. Die Volatilität an den Finanz- und Rohstoffmärkten sei nicht zuletzt aufgrund des Corona-Virus wieder gestiegen. Das drückt sich auch im Tiefstand des Euro (am Freitag stand er bei 1,06 Franken) aus, was die Aargauer Exportindustrie natürlich schmerze. Der Schweizer Industrie-Index verharrt saisonbereinigt schon seit April 2019 unter der Wachstumsschwelle. Die Pandemie-Risiken und die neuerliche Frankenstärke dürften dazu beitragen, «dass sich zunächst an dieser Schwäche nicht viel ändern dürfte».

Als erfreuliche Konstante erweise sich hingegen die Binnenkonjunktur. Die Entwicklung auf dem Jobmarkt sei weiter freundlich. Auch die Baukonjunktur sei nach wie vor solide, wie der Trend der Baugesuche im Aargau aufzeige. Schweizweit scheint die Dynamik jedoch abzunehmen. (mku)