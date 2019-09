Im Aargau sind beide Ständeratssitze neu zu vergeben, weil Pascale Bruderer (SP) und Philipp Müller (FDP) nicht mehr antreten. Das macht die Ausgangslage besonders spannend. So haben alle grossen Parteien ihre besten Leute in den Wahlkampf geschickt. Spannend ist etwa, ob der Aargau wieder eine Frau und einen Mann nach Bern schickt, ob neu die Mitte wieder vertreten ist, ob es eine ungeteilte Standesstimme mit zwei Vertretern von rechts oder von links gibt oder ob wie bisher jemand die linke und jemand die rechte Seite vertritt. Jetzt liegt eine online-basierte Exklusiv-Umfrage der Forschungsstelle Sotomo des Politgeografen Michael Hermann vor, an der 2223 Stimmberechtigte teilgenommen haben (siehe Box unten).

Thierry Burkart ist derzeit stimmenmässig in Front

Gemäss der Umfrage liegt Thierry Burkart (FDP), erst seit 2015 im Nationalrat, mit 43 Prozent vorn – sogar hauchdünn über dem absoluten Mehr von 42,5 Prozent, das nötig ist, um es bereits im ersten Wahlgang zu schaffen. Wie die Kandidierenden von SVP, CVP und SP schöpft Burkart das Potenzial in der eigenen Partei mit über 90 Prozent voll aus und holt auch in der SVP-Wählerschaft 52 Prozent. Das heisst, dass in der SVP nebst Knecht (91 Prozent) jeder Zweite zusätzlich Burkart die Stimme gibt. In der CVP-Basis erhält Burkart 4 von 10, von der GLP jede vierte Stimme. Im linken Lager holt er praktisch nichts.