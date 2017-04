Peter C. Beyeler war bis 2013 aargauischer Bau- und Energiedirektor. Vor rund acht Jahren hat er bei seinem Wohnhaus gemacht, was von Energiefachstellen empfohlen wird. Im damals fast 30-jährigen Haus stand eine Sanierung an. Die nutzten er und seine Frau, um das Haus energetisch auf Vordermann zu bringen.

Heute sind die Wände mit 26 Zentimeter Aussenisolation versehen, moderne Fenster minimieren den Wärmeverlust und das Dach wurde neu isoliert. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe mit Erdsonden.

Heute beträgt der Energieverbrauch für Heizung, Strom, Warmwasseraufbereitung, Kochen, Komfortlüftung, Kühlen, Waschen, Licht usw. rund 12 000 kWh im Jahr. Beyeler: «Das sind 60 Prozent weniger als vorher. Zu sagen ist, dass wir seit je auf den Energieverbrauch geachtet haben. Das 1982 erbaute Haus war schon recht gut isoliert.»

Zahlenmässig fast autonom

Beyeler hat anlässlich der Dacherneuerung die der Sonne zugewandte Schrägdachhälfte mit rund 70 Quadratmetern Solarpanels ausgerüstet (grosses Bild): «Wir produzieren je nach Witterung 10 500 bis 11 000 kWh Strom pro Jahr, sind so gesehen fast autonom – leider nur theoretisch, denn über zwei Drittel des Solarstroms fallen im Sommerhalbjahr an.» Das sei das grosse Problem der Solarenergie, sagt Beyeler. Pro Tag brauche er durchschnittlich rund 30 kWh Energie. An einem sonnigen Tag im April gibt die Anlage 60 kWh, an einem verregneten oder nebligen Tag nur 10 kWh oder sogar noch weniger her.»