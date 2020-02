Der Aargauer Regierungsrat hat Stephan Camp zum neuen Generalsekretär des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) gewählt. Das teilt die Regierung am Montagmorgen mit. Campi war bereits von November 2013 bis Januar 2018 Generalsekretär im Departement. Er folgt auf Sibylle Müller, die das Generalsekretariat seit März 2019 interimistisch führt. Campi tritt seine Stelle spätestens per 1. Juni 2020 an.

(mwa)