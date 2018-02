Es war ein Auftritt, der für Schlagzeilen sorgte: Im September 2014 sagte die damalige Regierungsrätin Susanne Hochuli ausgerechnet in einer Sendung von Radio SRF, sie bezahle keine Billag-Gebühren.

Die grüne Politikerin argumentierte damals, sie besitze weder Fernseher noch Radio und konsumiere auch keine SRG-Programme. Wenn sie im Auto unterwegs sei, höre sie Musik, sagte Hochuli und liess die AZ wissen: «Das Leben ist die bessere Reality-Soap als alles, was am Radio zu hören und am Fernsehen zu sehen ist.»