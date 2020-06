Europas modernster Textilveredler: Im Aargau und fest in Frauenhand

Niemand hat die Katastrophe kommen sehen. Am Samstag, dem 8. Juli 2017, hagelte es erst, dann goss es in Strömen und innert Minuten trat der Zofinger Stadtbach über die Ufer, wurde zum reissenden Strom. Normalerweise fliesst er im Kanal unter der Bethge AG hindurch, an diesem Tag aber stand das Wasser fast zwei Meter hoch im Textilveredelungsunternehmen.

Heute sagt Bethge-Geschäftsführerin Brigitta Mettler: «Letztlich war es ein Glück, dass das an einem Samstag passiert ist. Denn ich glaube nicht, dass es alle Mitarbeiter rechtzeitig aus dem Gebäude heraus geschafft hätten.» Die 46-jährige Ostschweizerin war damals noch gar nicht im Unternehmen. Sie hatte sich von der gelernten Damenschneiderin längst zur selbstständigen Expertin für Produktionsoptimierung gemausert, beriet Firmen in unterschiedlichen Branchen wie Befestigungstechnik oder Etikettendruck.

20 Millionen Franken für den Wiederaufbau nach Hochwasser

Es brauchte eine ordentliche Portion unternehmerischen Mut, dass Mettler im September 2019 zu ihren beruflichen Wurzeln, der Textilindustrie, zurückkehren konnte. Denn die Fluten hatten zwei Jahre zuvor rund 90 Prozent des Maschinenparks der Bethge AG zerstört. Eigentlich der Todesstoss für ein Unternehmen in einer serbelnden Branche. Wenn da nicht die Besitzerfamilie Fischer wäre und sich die Versicherungen bereiterklärt hätten, einen Teil des Wiederaufbaus zu finanzieren.

Man wollte die Arbeitsplätze erhalten (heute sind es 30 Festangestellte) und so flossen über 20 Millionen Franken in den Wiederaufbau des Unternehmens. Heute lobt sich Bethge, in der Branche über den modernsten Maschinenpark Europas zur Veredelung von Stoffen zu verfügen. Mettler sagt: «Im Vergleich mit der Konkurrenz sind wir sehr schnell und flexibel. Wir sind stolz darauf, dass wir als einzige Gewebe auf allen Maschinen in den Rohbreiten von 50 bis 340 cm veredeln können. Der moderne Maschinenpark ermöglicht uns nicht nur eine hohe Qualität, sondern auch eine einzigartige Präzision.»