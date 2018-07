Besonders schlimm ist die Plage für die Pizzeria Bellissimo von Ali Çifçi. Der 41-Jährige erzählte «Blick», dass am Samstag alles voll von Käfern gewesen sei. Er habe die Tierchen deswegen mit einem Hochdruckreiniger weggespült. Er selbst findet die Insekten nicht so schlimm, doch für einen Restaurantbetrieb sei das Käferproblem problematisch: «Die Gäste denken dann gleich an Kakerlaken in der Küche. Was natürlich nicht stimmt!»

Käfer auf Futtersuche

Grund für die rasante Ausbreitung ist laut der «Bauernzeitung» das heisse Wetter im April. Hufschmid sagt, dass die Käfer sich vor allem im Mittelland aus den Feldern hätten retten können, die bereits mit Insektizid behandelt wurden. Die Durchwuchskartoffeln, von denen sie sich auf Maisfeldern ernährten, seien aber allmählich aufgebraucht. «Deshalb suchen sie nun Futter.»

Doch was tun? Unter solchen Umständen dürfen sogar Bio-Bauern bewilligte Insektizide einsetzen. Da es beim gängigen Mittel Novodor bereits Versorgungsengpässe gibt, wurden dieses Jahr zwei weitere Pestizide zugelassen.

Eines davon, das Insektizid Audienz, setzt nun auch ein betroffener Landwirt aus Dottikon ein. «Ich hoffe, dass die Anwohner bald ihre Ruhe haben», sagte er.