Bereits ab dem 1. Januar läuft die Aktion «Eingeladen»: Im Jahr 2018 haben alle Aargauerinnen und Aargauer, die sich in irgendeiner Form in einer kulturellen Organisation betätigen, freien Eintritt in sämtliche Aargauer Museen. «Das gilt für den Hornisten im Musikverein genauso wie für die Sängerin im Kirchenchor oder den Helfer am Open Air», erklärt Thomas Pauli.

Alle, die kulturell tätig sind, sind in die Museen eingeladen; man muss auch nicht beweisen, was man tut oder geleistet hat; die Angabe genügt. «Die Einladung in die Aargauer Museen soll ein Zeichen der Wertschätzung sein für die unzähligen Menschen, die zum vielfältigen kulturellen Leben im Kanton beitragen», sagt Pauli.

Wenig bekannte Schätze

Die Aargauer Aktivitäten im Kulturerbejahr beschränken sich nicht auf die bekannten Schauplätze. Vielmehr verteilen sie sich auf das ganze Kantonsgebiet. Die Bevölkerung erhält so die Möglichkeit, bisher kaum zugängliche und wenig bekannte Objekte kennen zu lernen. «Zu Gast bei» heisst diese Veranstaltungsreihe, und sie ermöglicht etwa, den Muri-Amtshof in Bremgarten, dessen markante Fassade schweizweit bekannt ist, einmal von innen zu besichtigen.

Wer mag, erfährt, was es mit dem Kirchenbezirk von Herznach auf sich hat, lernt die Hammerschmiede in Seengen kennen, wird durch das Kloster Fahr geführt oder entdeckt die ehemalige Taverne an der Steingasse in Wohlen.

Auf der Augmented-Reality-Tour entlang der industriegeschichtlichen Zeugnisse am Aabach begegnen sich industrielle Vergangenheit und digitale Gegenwart. Wer mag, besucht die Sammlung der hunderttausend Gegenstände des Museums Aargau im Sammlungszentrum Egliswil.

Und gewandert wird auch: Im Rahmen der AZ-Leserwanderungen führt eine Tour über die Römerstrasse am Bözberg, eine zweite auf historischen Wegen auf den Achenberg.

Das detaillierte Programm wird in den nächsten Tagen fertiggestellt und ist dann auch im Internet verfügbar unter www.ag.ch/kultur.