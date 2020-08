«Es ist speziell, in einem Gefängnis zu arbeiten»: Wie vier Aargauer Lehrlinge in das Berufsleben starten

Angehende Landwirte, Chemielaborantinnen, Förster und Kaufleute: 67 an der Zahl, sassen sie Anfang Woche in Reih und Glied und bemaskt im Aarauer Bullingerhaus. Sie alle starten diese Woche ins Berufsleben – mit dem Kanton Aargau als Arbeitgeber. Mit einem «Jump-in-Programm» begrüsste der Aargau seine neusten Mitarbeiter. Während drei Tage lernten sie sich gegenseitig kennen, sie lernten, mit einem Foxtrail, sich zwischen den kantonalen Verwaltungsgebäuden zurechtzufinden, und sie bekamen eine geballte Ladung Infos und Ratschläge mit auf den Weg.

Das erwarte ich. Und die Justizvollzugsanstalt macht das Ganze nochmals spezieller. Gross anders als bei anderen, normale Bürojobs wird es vermutlich nicht sein. Aber es ist schon etwas speziell, in einem Gefängnis zu arbeiten, es braucht auch mehr Sicherheit. Einige Büros sind direkt nebenan, einige aber auch im Gefängnis selber. Vielleicht hat man dadurch auch mehr Verantwortung. Ich denke ich weiss aber schon, was auf mich zukommt.

Ich mache die Lehre als Kauffrau in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Zuvor habe ich schon eine andere Lehre gemacht, als Detailhandelsfachfrau. Aber eigentlich wollte ich von Anfang an das KV machen. Nur reichte es damals wegen der Noten noch nicht. Jetzt, mit dem Lehrabschluss, ist es möglich. Das KV hätte ich auch an anderen Orten gemacht, doch als ich diese Stelle sah, sagte ich: Genau die will ich.

Ich mache die Lehre als Landwirt, ebenfalls bei der Justizvollzugsanstalt Lenzburg, auf dem Bauernhof direkt neben dem Gefängnis. Es hätte die Stelle auch bei Privaten gegeben, dass ich nun beim Kanton arbeite, das hat sich einfach so ergeben. Landwirt wollte ich aber schon immer werden, schon als Kleiner war das mein Traumberuf. Denn ich halte mich sehr gerne in der Natur auf. Was genau auf mich zukommen wird, weiss ich noch nicht so genau.

Auch nicht, ob die Stelle anders sein wird, als wenn ich jetzt die Landwirtenlehre bei einem normalen Bauernhof angefangen hätte. Auf dem Bauernhof gerade neben der Justizvollzugsanstalt Lenzburg habe ich eine Woche lang geschnuppert. Das hat mich bereits überzeugt. Ich war sehr zufrieden. Und nach dem Vorstellungsgespräch habe ich die Stelle bekommen.

Geschnuppert habe ich schon etwa vor einem Jahr, also lange vor der ganzen Coronakrise. Was nun, mit dem Coronavirus und den ganzen Massnahmen, auf mich zukommt, weiss ich nicht so genau. Ich nehme es so, wie es kommt. Später einmal möchte ich vielleicht Landwirt werden.