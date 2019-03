Kurz nach der grossen Pause mussten sich die Schüler und Lehrer des Bezirksschulhauses in Rothrist am Montagvormittag erneut nach draussen beziehungsweise in die Turnhalle begeben. In einer Kabine der Buben-Toilette war ein Brand ausgebrochen und die gegen 160 Schüler wurden aus dem Gebäude evakuiert. «Um 10.25 Uhr erhielten wir die Meldung von starkem Rauch und Flammen im zweiten Stock des Bezirksschulhauses Rothrist, weshalb der Alarm ‹Brand Gross› ausgelöst wurde», sagt Kantonspolizei-Sprecher Bernhard Graser.

Eine Schülerin erzählt Reportern von «Tele M1»: «Wir kamen vom Turnen zurück. Überall standen Polizei, Feuerwehr und Ambulanz. Es hat mega gestunken und geraucht.»