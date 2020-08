Erste Zahlen zu Reisenden aus Risikoländern: 4000 Aargauer in Quarantäne – über 90 Prozent kamen aus dem Balkan

Von den 4000 Personen, die sich gemeldet haben, kamen die allermeisten aus dem Balken zurück. Fast 3700 dieser Menschen waren in Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmazedonien oder Bosnien Herzegowina in den Ferien. Das sind 93,7 Prozent. Von den restlichen rund 300 stammen 90 aus den USA, die anderen verteilen sich auf den Rest der Welt.

Schülern drohen keine Konsequenzen – am Arbeitsplatz sieht es anders aus

Drei Gründe gibt es aktuell für eine Quarantäne: Entweder man hat selber Symptome, man war Kontaktperson eines Coronakranken (in den 48 Stunden vor dem positiven Test war man für länger als 15 Minuten näher als 1,5 Meter bei dieser Person), oder aber man war in einem Risikoland. Die Gefahr, dass jemand aus einem Risikoland in Quarantäne das Virus hat, ist nun offenbar deutlich kleiner, als dass jemand, der eine Kontaktperson war und deshalb in Quarantäne war, das Virus hat. Rund zehn Prozent der Kontaktpersonen haben sich ebenfalls angesteckt.

Die Ferien neigen sich dem Ende zu. Kindern und deren Eltern drohen keine Konsequenzen, wenn sie nach einer Einreise in Quarantäne sind und deswegen den Schulstart verpassen. Anders als in anderen Kantonen sieht der Aargau keine Bussen vor. Die Absenz gilt als entschuldigt, gleich wie bei einem Krankheitsfall.

Anders kann es am Arbeitsplatz aussehen: Wer wissentlich in ein Risikoland gereist ist und deswegen noch zehn Tage zusätzlich bei der Arbeit fehlt, der muss für diese Zeit entweder Ferien oder unbezahlten Urlaub nehmen. Schlimmstenfalls drohe sogar die Kündigung, sagten Arbeitsrechtler gegenüber der AZ.