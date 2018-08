Meisterschwanden hat es versucht. Vor einer Woche hat der Gemeinderat die Einwohnerinnen und Einwohner über einen Aufruf auf der Website gebeten, sparsam mit dem Wasser umzugehen. «Gebracht hat der Aufruf nichts», sagt Brunnenmeister Stefan Vatter. Seit Freitagabend ist es in Meisterschwanden und Tennwil deshalb verboten, den Rasen zu bewässern, Pools neu zu füllen und Autos zu waschen. «Es geht nicht mehr anders», sagt Vatter. Er ist seit 17 Jahren Brunnenmeister und kann sich nicht erinnern, dass der Gemeinderat in dieser Zeit je ein Bewässerungsverbot verhängt hat. Aber im Moment brauche die Bevölkerung mehr Wasser, als gefördert werden könne. Meisterschwanden kaufe bereits heute 150 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag von einer Nachbargemeinde zu. Das entspricht 1000 vollen Badewannen. «Das kann langfristig keine Lösung sein, denn irgendwann wird auch dort das Wasser knapp.»

Der Gemeinderat hat am Freitagmorgen alle Haushalte mit einem Flyer über das Verbot informiert. Seither klingelt Vatters Telefon regelmässig. «Die Leute sind verunsichert, wollen wissen, was sie noch dürfen und was nicht.» In der Schweiz seien sich viele nicht bewusst, was es heisst, Wasser zu sparen. «Wir drehen den Hahn auf und das Wasser fliesst. Wir sind verwöhnt.» Trotzdem ist er überzeugt, dass sich die Meisterschwanderinnen und Meisterschwander ans Bewässerungsverbot halten werden. Es sei weder sein Ziel noch das des Gemeinderates, das Verbot mit einem «Bussenblöckli» durchzusetzen – obwohl das Wasserreglement Bussen zulassen würde. «Ich suche das Gespräch, wenn mir auffällt, dass sich jemand nicht ans Verbot hält.»