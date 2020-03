Erste Aargauer Spitäler melden Kurzarbeit an – andere könnten folgen

Es klingt paradox: Mitten in der grössten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten müssen Arztpraxen, Spitäler und Kliniken Kurzarbeit anmelden. Auch im Aargau. Konkret betroffen sind Bereiche der RehaClinic (Bad Zurzach) sowie aarReha (Schinznach Bad) – und sogar das Kantonsspital Aarau (KSA) inklusive Zofingen. Das hat die KSA-Geschäftsleitung am Montag entschieden. Laut Sprecherin Isabelle Wenzinger betrifft das aber kein medizinisches Personal. Und: «Bevor Mitarbeitende für Kurzarbeit angemeldet werden, wird für sie eine Einsatzmöglichkeit gesucht. Die Mitarbeitenden werden keine Lohneinbussen haben.»

Der Kanton meldete am Montag insgesamt 481 bestätigte Corona­fälle (117 mehr als am Freitag). 94 Personen mussten ins Spital, 25 auf die Intensivstation. Acht sind gestorben.

Die aarReha in Schinznach liess eine Anfrage der AZ unbeantwortet. Mitarbeitende berichten aber, dass per 1.4. teilweise Kurzarbeit gilt.

Anders in der Rehaklinik Bellikon. Dort gibt es vorerst keine Kurzarbeit. «Unser heutiges Leistungsvolumen würde eine solche einschneidende Massnahme noch nicht begründen», sagt Burga Martinelli, Leiterin Marketing und Kommunikation. Man habe aber gewisse ambulante Leistungen zurückgestellt und andere so organisiert, dass die Patienten nicht in der Klinik vorbeikommen müssen. «Zum Beispiel werden Patienten des ambulanten Kompetenzzentrums für berufliche Eingliederung unter anderem über Videokonferenz betreut.»

Auch die Klinik Barmelweid in Erlinsbach, die ihre Tagesklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie zumachen musste und nur noch reduziert Sprechstunden anbieten kann, verzichtet vorerst auf Kurzarbeit.

Andere Spitäler versuchen es noch ohne Kurzarbeit

Die anderen von der AZ kontaktierten Spitäler (Kantonsspital Baden, Muri, Leuggern, Rheinfelden, Hirslanden Aarau) melden mehr oder weniger unisono, dass Kurzarbeit zwar noch nicht beantragt worden sei, je nach Dauer und Umfang der Coronamassnahmen aber auch nicht ausgeschlossen werden könne. Es wird versucht, durch Ferienbezug, Überstundenabbau und interne Verschiebungen des Personals den Schaden möglichst gering zu halten.

«Aktuell liegt unsere Bettenbelegung im Akutspital bei rund 40 Prozent, im Vergleich zu einer jährlichen durchschnittlichen Bettenbelegung von zirka 80 Prozent», erläutert Miriam Crespo Rodrigo, Leiterin Kommunikation beim Gesundheitszentrum Fricktal (Spitäler Laufenburg und Rheinfelden). «Sollte sich die Auslastung der Betten nicht zeitnah bessern, so sehen wir uns gezwungen, Massnahmen wie Kurzarbeit zu prüfen.»