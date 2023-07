Erinnerung Schallplatten, Enzyklopädien, Teppiche oder Fondue-Besteck: Erinnerungen in der Holzlagerkiste in Stetten Unsere Autorin schätzt das spezielle Lager von Twerenbold und die Mitarbeitenden. «Es sind Menschen, die einem Zeit lassen. Die nicht werten und auch nicht die Stirn runzeln. Denen man ohne Worte anmerkt, dass sie schon alles gesehen haben und deshalb wissen, dass ein Stück Holz mehr ist als ein Stück Holz», schreibt sie.

Alfonso Tanga, Geschäftsleiter Twerenbold Transport, im firmeneigenen Lager in Stetten. Bild: Severin Bigler

Im Grunde geht es um nicht viel mehr als ein paar Quadratmeter an einer Industriestrasse im Aargau. Es geht um drei Holzlagerkisten und deren Inhalt. Drei Holzlagerkisten, die im schalen Neonlicht der Transportfirma Twerenbold in Stetten stehen und nun leer sind, nach über 20 Jahren Jahren endlich leergeräumt. 20 Jahre lang stapelten sich in diesen drei Kisten die Kartonschachteln und Möbel und Bilder und Tassen und Gläser und Erinnerungen meiner Eltern.

Die Schallplatten von Mozart und Beethoven. Die Teppiche, die früher bei ihnen an der Wand hingen oder irgendwo aufgerollt in einer Ecke lagen. Die Bilder aus ihrem Schlafzimmer. Die Enzyklopädien, das Telefontischchen, das Fondue-Besteck. So viele Dinge, die heute kaum mehr einen Wert haben, die man auf Ricardo für einen Franken findet und die oft, am Ende dann doch, irgendwo auf dem Sperrholzstapel landen, zu Brennholz verarbeitet oder in einer Kellerecke noch ein paar Jahre weiter beiseitegestellt.

Kisten voller Geschichten: Die Schallplatten von Mozart und Beethoven. Die Bilder aus ihrem Schlafzimmer. Bild: Severin Bigler

«Das kann man ja noch gebrauchen»

Doch jeder, der Eltern hat, und jeder, der Möbel besitzt, weiss, dass die Sache nun mal oft komplizierter ist und – mit Ausnahmen – viele von uns dazu bewegt, diese Dinge dann doch länger zu behalten, als es vernünftig wäre oder wirtschaftlich. Weil diese Dinge eben nicht bloss Gegenstände sind, sondern Erinnerungen. Oder uns Schuldgefühle plagen. Oder Gedanken wie «das kann man ja noch gebrauchen» oder «vielleicht mal ich, meine Kinder, die Tante Margrit»… Und deshalb, aus manchmal objektiv unerfindlichen Gründen, lagert man also ein.

Und gerade dann, dort, in dieser Zwischenwelt von urmenschlichen Ängsten und Verwirrtheiten, ist es manchmal sehr wertvoll, wenn da ein paar Menschen sind, die das verstehen. Die einem Zeit lassen. Die nicht werten und auch nicht die Stirn runzeln. Denen man ohne Worte anmerkt, dass sie schon alles gesehen haben und deshalb wissen, dass ein Stück Holz eben mehr ist als ein Stück Holz und Abschiednehmen manchmal länger dauert als gedacht.

Die Angestellten kennen die Marotten der Kunden

Menschen, die seit vielen Jahren am gleichen Ort arbeiten, die ein Team sind. Und die kleinen Marotten ihrer Kunden genauso kennen wie ihre eigenen. Wie die Leute in diesem Lager. Die lustige Namen tragen und viel lachen. Herr Tanga. Herr Miami. Die manchmal knorzig sind und einen schlechten Tag haben, die viel schleppen müssen und ganz genau wissen, wie man so eine Kiste vollbringt, bis auf den letzten Zentimeter den Platz ausnützt, Tetris spielt, ohne jemals etwas zu beschädigen.

Und auch wenn ich nicht viel über die Menschen weiss, die sich um diese Lagerhalle kümmern, ob sie verheiratet sind, wie viele Kinder sie haben, wo sie hinfahren, wenn die grossen Sommerferien kommen, ob sie lange im Stau stehen, wenn sie Möbel herumfahren, und was sie dabei im Radio hören, sind sie mir nach all den Jahren seltsam vertraut.

Sie wissen wohl so wenig über mich wie ich über sie, und doch kennen sie jedes einzelne Möbel. Sie wissen, wie oft ich ins Lager fuhr, wann ich nach einer Taschenlampe fragte und wann nach einem Massband, welche Gegenstände ich versucht habe, auf Ricardo loszuwerden, und welche ich nicht loslassen konnte. Sie begrüssten den Bücherwurm, der alle Bücher auf einmal abholte, und den anderen Herrn, der keinen der Teppiche mitnahm.

Menschen im Twerenbold-Lager schenkten der Kundschaft Zeit

Ich weiss nicht viel über das Unternehmen Twerenbold und über sein Management. Ich weiss bloss, dass diese Mitarbeitenden in diesem Lager in Stetten in vielen Momenten einen grossen Unterschied gemacht haben. In all diesen Jahren. Weil sie mir Zeit geschenkt haben, in einer Zeit, in der Prozesse so optimiert werden, dass Kunden irgendwelchen automatisierten Anrufbeantworterstimmen gegenübersitzen und Unternehmen den Kundendienst ins Ausland auslagern.

Zeiten, in denen man Gemüse selber scannt und ohne menschliche Hilfe eincheckt. Zeiten, in denen viele von uns, die unsere Arbeit lieben, unglaublichem Druck ausgesetzt sind. Prozessoptimierung. Sparrunde. Effizienzsteigerung. Wo Menschlichkeit und Raum für Gefühle und Zögern als Erstes gestrichen werden.

Das Familienunternehmen Twerenbold hat in diesem Lager in Stetten Menschen stehen, die ihren Arbeitgebern seit Jahrzehnten die Treue halten. Mit Herz arbeiten. Und mir persönlich ein Leben lang in Erinnerung bleiben werden, weil sie mich behandelt haben wie ein Familienmitglied, statt einfach Rechnungen zu schicken und jeden Mehraufwand in Rechnung zu stellen. Mit diesem Text bedanke ich mich bei euch. Und bin überzeugt: Es ist die menschliche Wärme, die in immer digitaleren Zeiten den entscheidenden Unterschied machen wird.