Erhöhung Staatsangestellte fordern fast 4 Prozent mehr Lohn – je nach Teuerung soll es noch mehr sein In den letzten Jahren gab es für die Aargauer Kantonsangestellten Lohn-Nullrunden. Damit müsse, insbesondere wegen der Teuerung, Schluss sein, findet die Konferenz der Aargauischen Staatspersonalverbände. Als Ausgleich fordert sie eine deutliche Erhöhung der Lohnsumme.

Das Aargauer Staatspersonal fordert mehr Lohn. Symbolbild/BLZ

Sparmassnahmen, die Coronakrise und die Kantonsfinanzen haben eine Erhöhung der Löhne von Kantonsangestellten in den letzten Jahren verhindert. Die Nullrunden hätten zu einem Lohnrückstand und zu Kaufkraftverlust geführt, das Personal habe diese Entscheide aber bislang immer mitgetragen. Das schreibt die Konferenz Aargauischer Staatspersonalverbände (KASPV) am Freitagmorgen in einer Mitteilung.

Mit dieser Zustimmung ist es jetzt vorbei. Die Teuerung steigt, Güter des täglichen Bedarfs kosten spürbar mehr, ein Preisanstieg der Krankenkassenprämien zeichnet sich ab. «Vor dieser Entwicklung betroffen sind nicht nur Angestellte mit tiefem Einkommen – diese trifft es jedoch überdurchschnittlich stark», so die KASPV.

Sie erwarte darum, dass der Regierungsrat für 2023 und die Folgejahre dem Grossen Rat eine Lohnerhöhung beantragt, welche neben dem Ausgleich der gestiegenen Teuerung auch die Lohnsystempflege berücksichtigt.

Je nach Teuerung nach oben zu korrigieren

Die Lohnsumme der Staatsangestellten soll um 3,9 Prozent erhöht werden, fordern die KASPV-Mitglieder. Das haben sie Ende Juni anlässlich des letzten Sozialpartnergesprächs dem Regierungsrat mitgeteilt. Sie behalten sich vor, diese Forderung in der zweiten Jahreshälfte noch nach oben zu korrigieren: Sollte die Teuerung weiter ansteigen, würden Regierungsrat und Grosser Rat anlässlich der Budgetdebatte über eine zusätzliche Erhöhung der Lohnsumme zu beschliessen haben, stellt die KASPV in Aussicht.

Massgeblich für die Lohnforderung von 3,9 Prozent sei die aktuell bekannte Teuerung plus der prozentuale Anteil, welcher für die Lohnsystempflege aufgewendet werden muss. Eine Lohnerhöhung finde demnach explizit nicht statt, so die KASPV, lediglich ein Ausgleich.

Unterstützung von der SP

Regierungsrat und Grosser Rat müssten ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und gesamtgesellschaftlich ein starkes Zeichen setzen, teilt die SP Aargau in einer Medienmitteilung zur Forderung der KASPV mit. Es sei Zeit, die versprochene konkurrenzfähige und arbeitsmarktgerechte Lohnpolitik für das Staatspersonal umzusetzen, hält die Partei fest. Die SP Aargau trage die Forderungen des Staatspersonals also vollumfänglich mit.