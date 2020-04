Erhebliche Waldbrandgefahr: Nach wie vor ist Vorsicht geboten

Neu gilt bezüglich der Waldbrandgefahr die Stufe 3. Damit senkt der Kanton die Gefahr um eine Stufe. Grund für die Herabstufung sind die erfolgten und erwarteten Niederschläge in der Region. Dennoch müssen Besucher weiterhin Vorsicht walten lassen. Feuer dürfen nur an befestigten Feuerstellen und unter ständiger Aufsicht entfacht werden. Bei starkem Wind sollen keine Feuer gemacht werden, schreibt der Kanton in seiner Mitteilung.