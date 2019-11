Erfreuliche Wahlbeteiligung? So viele Stimmcouverts gingen bereits bei den Gemeinden ein

Leibstadt : In absoluten Zahlen natürlich nicht so hoch, aber auch von besonderem Interesse ist der Zwischenstand in Leibstadt, der Wohngemeinde von Ständeratskandidat Hansjörg Knecht (SVP). Diese war gestern Mittag klar höher als in anderen Gemeinden (abgesehen natürlich von Aarau). Am Mittag waren bereits 251 von insgesamt 751 Wahlcouverts eingegangen, was 33,4 Prozent entspricht.

Aarau : Schon hoch war der Zwischenstand gestern Mittag in der Kantonshauptstadt Aarau, wo am Sonntag auch über das Schicksal des Fussballstadions entschieden wird. Laut Na­dine Marra, Leiterin des Stadtbüros, waren da bereits 5913 briefliche Stimmabgaben eingegangen, was 41 Prozent der Stimmberechtigten entspricht.

Beim ersten Wahlgang am 20. Oktober betrug die Wahlbeteiligung im Kanton Aargau 44,4 Prozent bei der Ständerats- und 43,9 Prozent bei der Regierungsratsersatzwahl. Dieser Wert wird im zweiten Wahlgang nicht mehr erreicht. Denn am 20. Oktober ging es auch um die Nationalratswahlen. Was zeichnet sich jetzt ab? Wir fragten in mehreren Gemeinden mit zusammen über 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern nach.

Rheinfelden: Weil am Sonntag kantonal niemand aus dem Fricktal zur Wahl steht, dürfte dort das Interesse geringer sein. Zudem war die Beteiligung des Fricktals schon am 20. Oktober die tiefste im Kanton. Das zeigt sich auch Beispiel der Stadt Rheinfelden. Von den 7659 Stimmberechtigten waren bis gestern am späten Vormittag 1872 Wahlcouverts eingetroffen, was 24,5 Prozent entspricht. Aus Erfahrung kommen in den letzten Tagen noch rund 10 Prozent dazu, so Vizestadtschreiberin Christine Schibler: «Das heisst, wir rechnen mit einer Stimmbeteiligung von gegen 35 Prozent.

Wettingen: In Wettingen, dem Wohnort von Regierungsratskandidatin Yvonne Feri (SP), wurden bis gestern am späten Vormittag 3975 Abstimmungscouverts gezählt. Dies entspricht 31,7 Prozent. Gut oder schlecht? Der Wert ist tiefer als im Oktober. Damals wurde er laut Sandra Thut nicht erst am Donnerstag, sondern schon am Dienstag vor dem Wahlsonntag erreicht.