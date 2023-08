Erdbeben-Katastrophe LKW mit Aargauer Hilfsgütern musste an Schweizer Grenze umkehren – was jetzt mit den Waren passiert Die Solidarität mit den türkischen Erdbebenopfern ist riesig, auch im Kanton Aargau. Doch jetzt gibt es einen ersten Rückschlag für die Hilfswilligen: Ein vollgepackter LKW aus Buchs wurde bereits an der Schweizer Grenze gestoppt – wegen ungenügender Deklaration. Und auch die Glückskette trübt die Euphorie der Sammler von Sachspenden.

Nun muss der Lastwagen neu gepackt werden. Bild: Dominic Kobelt

Von der Sammelstelle in Buchs, wo am Dienstag Hilfsgüter verladen wurden, startete ein Lastwagen am Mittwochmorgen in Richtung Türkei. Doch die Reise war jäh zu Ende, bevor sie richtig startete. Der vor allem mit Kleidern aus dem Aargau beladene LKW wurde an der Schweizer Grenze gestoppt.

Was ist geschehen? Der Schweizer Zoll liess den Transporter nicht passieren. Die Hilfsgüter waren zu schlecht eingepackt und nicht deklariert. «Also blieb dem Chauffeur nichts anderes übrig, als den Rückweg anzutreten», sagt Ayse Ilhan, die in ihrem Laden in Buchs die Spenden entgegengenommen und die Aktion koordiniert hat.

Ein Rückschlag für die Hilfswilligen. Ilhan und ihre Kollegen haben nicht damit gerechnet, dass es zu solchen Problemen kommt. «Als wir von den Erdbeben gehört haben, wollten wir einfach so schnell wie möglich etwas auf die Beine stellen und helfen.» Sie hätten sich gar keine Gedanken gemacht, dass ihnen auch in einer solchen Situation Richtlinien einen Strich durch die Rechnung machen würden.

Ayse Ilhan (rechts) und Ümmuhan Uygun wurden überrannt mit Sachspenden. Jetzt müssen sie diese umpacken. Bild: Dominic Kobelt

Aber sie geben nicht auf: Die Organisatoren haben inzwischen eine Halle in Menziken gemietet. Dort sollen die Gaben für die Erdbebenopfer nun bis Ende Woche lagern. Am Sonntag wollen sie die Sachspenden dann korrekt umverpacken. «Wir arbeiten alle und haben deswegen erst dann Zeit, uns darum zu kümmern», sagt Ayse Ilhan.

Römisch-katholische Landeskirche Aargau spendet 15'000 Franken In einer Medienmitteilung zeigt sich auch die Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Aargau bestürzt über die Ereignisse in der Türkei und in Nordsyrien. Deswegen tätigt sie eine Spende von 15'000 Franken zu Gunsten der Caritas Schweiz, die vor Ort ist und Soforthilfe leistet. Zusammen mit lokalen Partnern arbeitet sie an der Umsetzung von Nothilfeprogrammen. Diese Spende stammt aus einem Teil der Kirchensteuern, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Jetzt käme entsprechend Mehrarbeit auf sie zu, so Ilhan. Denn in Menziken warten 50 Paletten voller Kleider auf sie, die neu verpackt werden müssen. Und dies schön und sauber nach Vorgaben im Karton.

Die Vorgaben sind strikt: «Der Chauffeur braucht nun eine Liste mit den genauen Angaben, in welchem Karton sich was und wie viel davon befindet», sagt Ilhan und bittet deshalb künftige Spenderinnen und Spender: «Es wäre toll für uns, wenn die Kartons angeschrieben und deklariert, vielleicht sogar mit einer Liste versehen wären.» Aufgrund der momentanen Situation gäbe es bei ihnen aber einen Spendenstopp.

Inzwischen haben Ilhan und ihre Kolleginnen und Kollegen vom türkischen Pendant des Schweizerischen Roten Kreuzes die genauen Angaben erhalten, wie was verpackt werden muss. «Achtung, an alle, die Hilfspakete vorbereiten. Die Pakete sind von Schnee und Regen durchnässt. Kleidungsstücke und Schuhe werden unbrauchbar», heisst es in der Einleitung des Beschriebs. Mit Hilfe einer Illustration werden die Spenderinnen und Spender dazu angehalten, «eine Tüte in das Innere der Pakete zu stecken». «Stecken Sie alles, was nass werden kann, in die Tüte und binden Sie sie fest zu!» Auf den Bildern sind Kisten zu sehen, die genauestens angeschrieben sind.

Anleitung auf Türkisch, wie die Hilfsgüter verpackt werden müssen. Bild: zvg

«Die Pakete müssen so schwer sein, dass sie von einer Person getragen werden können», wird ganz am Schluss noch darauf hingewiesen.

Am Mittwochnachmittag kursierte in den sozialen Medien dann auch noch die Meldung, dass am türkischen Zoll nur Kleider angenommen werden, die neu gekauft wurden. Laut Informationen von Ilhan entspräche dies aber nicht der Wahrheit. «Ich habe mit anderen Sammelorten gesprochen und diese haben gesagt, dass sie alle Kleider, die gebraucht, aber schön seien, in die Unglücksgebiete schicken.»

Falls sie trotzdem Probleme bekämen, würde sie sich mit dem Roten Kreuz und der Berghilfe in Verbindung setzen und mit ihnen schauen, dass die Waren an bedürftige Menschen kämen. «Denn unter den Spenden befinden sich auch Hygieneartikel und Babynahrung, die ein Ablaufdatum besitzen.»

Glückskette empfiehlt Geld- statt Sachspenden

Für die Glückskette ist die Devise ohnehin eine andere. «Wir empfehlen den Leuten, wenn möglich Geld zu spenden», sagt Sprecherin Judith Schuler auf Anfrage. Denn so könne es für die Hilfe eingesetzt werden, die gerade am dringendsten benötigt werde. Von Sachspenden würde sie deshalb eher absehen. Der logistische Aufwand sei sehr gross, und auch vom ökologischen Gesichtspunkt her sei dieser Transport nicht unbedingt zu empfehlen.

Die Glückskette-Sprecherin betont: «Das Erdbeben betrifft ja nicht die ganze Region.» Dadurch gäbe es in der Nähe des Unglücksgebiets noch funktionierende Märkte, welche die Menschen vor Ort rascher versorgen könnten. Sachspenden seien dann gut, wenn man jemanden vor Ort kennen würde und genau wisse, was betroffene Menschen am dringendsten bräuchten.