Drei Jahre später musste sich als letzte Instanz das Bundesgericht mit dem missglückten Überfall zu beschäftigen. Der Beschuldigte verlangte in seiner Beschwerde Freisprüche in zwei Anklagepunkten: versuchter Mord sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte.

Unbestritten ist: Der Täter schoss im Billardcenter einmal in Richtung des Besuchers, der mit dem Stein in der Hand beim Eingang stand. Er traf dabei einen fünf Meter entfernten Spielautomaten, in dem das Projektil steckenblieb. Er habe nicht auf den Mann mit dem Stein gezielt, gab der Schütze an.

Auch in Bezug auf die beiden Schüsse, die draussen fielen, gehen die Ansichten auseinander. Zwar zeigen Aufnahmen der Überwachungskameras, wie der Räuber mit waagrecht ausgestrecktem Arm und dem Revolver in der Hand den Flüchtenden verfolgte, doch die Schussabgaben selbst sind auf den Videos nicht zu sehen. Der Täter sagte, er habe lediglich in die Luft geschossen. Das halten – unter anderem aufgrund des Einschusslochs im nahen Busdepot – weder Obergericht noch Bundesgericht für glaubhaft.