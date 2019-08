Heute ist der letzte Tag von Werner Augstburger als Chef der Finanzkontrolle des Kantons Aargau. Die Übergabe an seine Nachfolgerin Karin Eugster – seine bisherige Stellvertreterin – ist erfolgt. Ab 1. September ist er Rentner. Nach 33 Jahren im Dienste des Kantons. Befällt ihn da Wehmut, oder ist er froh, dass er in der Verwaltung nicht mehr der «Böse» sein muss? «Weder noch», lacht Augstburger: «Ich habe diese Arbeit gern gemacht, weil ich ständig in Kontakt mit Menschen bin, weil sie so abwechslungsreich ist und weil man viel bewirken kann, wenn man es richtig anstellt.»

Dass er jemals diese Funktion ausüben würde, hätte er sich bestimmt nicht gedacht, als er einst in der Tabakindustrie in Reinach – wo er zusammen mit seiner Frau heute noch wohnt – eine KV-Lehre absolvierte. Später studierte er an der Fachhochschule erfolgreich Betriebsökonomie und Marketing. Er fand eine Stelle in der damaligen SBG (heute UBS), wechselte später zweimal den Arbeitgeber.

Ein Freund aus der SBG-Zeit machte ihn auf die Stelle des Chefs bei der aargauischen Finanzkontrolle aufmerksam. Augstburger bewarb sich und ging nach dem Vorstellungsgespräch beim damaligen Finanzdirektor Kurt Lareida mit gutem Gefühl nach Hause. Doch danach hörte er nichts mehr. Schliesslich fragte er nach. Die Gegenfrage am Telefon lautete: «Ja hat Ihnen das denn niemand gesagt? Der Regierungsrat hat Sie längst gewählt!»

Alle Rechnungen gingen über seine Dienststelle

So trat Augstburger seine neue Stelle als Sektionsleiter Finanzkontrolle am 1. November 1986 an. Anfänglich bestand seine Haupttätigkeit im Rahmen der Finanzkontrolle darin, alle Rechnungen aus der Kantonsverwaltung und den Staatsinstituten, also auch der Strafanstalt Lenzburg und der Kantonsspitäler, zu kontrollieren und zu stempeln. Eine ungeheure Menge Papier. Und es wurde immer mehr. Augstburger wurde klar: Das kann es nicht sein. Natürlich fanden er und seine Leute immer wieder Fehler. Er fügt aber gleich an, «dass damals wie heute die weitaus meisten korrekt arbeiten». Dass er jahrelang buchstäblich alle Rechnungen sah, gab ihm einen tiefen Einblick: «Wir wussten bald, wer wie arbeitete, welche Rechnungen wir vertieft prüfen mussten und welche wir – abgesehen von Stichproben – abstempeln konnten. Dennoch musste eine effizientere Lösung her.»

1995 wurde unter dem damaligen Finanzdirektor Ulrich Siegrist das Amt für Finanzkontrolle geschaffen. Augstburger sagt: «Seither üben wir die Funktionen aus, die man landläufig unter einer Finanzkontrolle versteht.» Das heisst, dass nicht mehr nur die Korrektheit einer Rechnung, sondern auch die Einnahmen geprüft werden. Im Jahr 2004 wurde mit einem eigenen Gesetz die heutige Finanzkontrolle begründet– ausgestattet mit grösstmöglicher Unabhängigkeit. Augstburgers Leute können heute bei allem, was dem Kanton gehört, Prüfungen durchführen – auch bei Firmen, die Geld vom Kanton bekommen.