«Wir haben jede Woche zwei Stammtische, einmal eine Frauenrunde, einmal eine Männergruppe, die bei uns jassen», sagt Heiner Kuster, der Wirt im Restaurant Stalden in Berikon. Kuster ist auch Vorstandsmitglied bei Gastro Aargau und Aargau Tourismus – und am 21. März Gastgeber für die zweite Runde des AZ-Jasskönig 2019.

Die ersten zwei Austragungen fanden auf Schlössern und in Weingütern statt. «Ich war letztes Jahr bei einem Anlass dabei und fand das Jassturnier sehr gelungen», sagt Heiner Kuster. Deshalb habe er sehr gern mitgeholfen, die dritte Runde in Aargauer Restaurants zu organisieren. Allerdings ist der AZ-Jasskönig deutlich mehr als eine gemütliche Runde am Stammtisch, schon die Teilnehmerzahl stellt gewisse Anforderungen an die Lokalbetreiber. «Man braucht einen Saal für rund 80 Personen, das schränkt die Auswahl der möglichen Restaurants ein», sagt Kuster.

Final im «Sternen» Würenlingen

Zudem habe er versucht, eine möglichst gute regionale Verteilung der Austragungs-Beizen zu erreichen. Nun sind die Lokale, in denen gejasst wird, über den Kanton verteilt. Zum Auftakt am 8. März gastiert der Jasskönig im Restaurant Traube in Küttigen, am 21. März findet die zweite Runde im Hotel Restaurant Stalden in Berikon statt, am 4. April wird in der Alpwirtschaft Horben in Beinwil Freiamt gejasst und die letzte Möglichkeit, sich für den Final zu qualifizieren, haben die Jasserinnen und Jasser dann am 26. April im Hotel Krone in Aarburg.