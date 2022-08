Zofingen Er geht ihr nicht mehr aus dem Kopf: Frau sucht einen Mann, den sie am Heitere Open Air gesehen hat Claudia Frühauf ist letzten Sonntag am Heitere Open Air ein Mann aufgefallen. Sie war aber zu schüchtern, ihn anzusprechen und sucht ihn daher nun mit einem Bild.

Nicht die zwei Personen im Vordergrund sind gesucht, sondern der Mann im schwarzen Jack & Jones-T-Shirt rechts im Bild. Janine Müller / Zofinger Tagblatt

In der Nähe des Riesenrades hört sich Claudia Frühauf das Konzert von Johannes Oerding an. Dann fällt er ihr zum ersten Mal auf, der Mann mit schwarzem T-Shirt, dunklen Haaren und Sonnenbrille. Auch ihm fällt offenbar auf, dass Claudia Frühauf alleine unterwegs ist und stellt – laut ihren Aussagen – Blickkontakt her. Er getraut sich aber offenbar nicht, sie anzusprechen. Er ist mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen unterwegs.

Nach dem Ende des Oerding-Konzerts verschiebt sich Claudia Frühauf vor die Lindenbühne, wo mit Rea Garvey das letzte Konzert des Heitere Open Airs stattfindet. Auch der Mann im schwarzen T-Shirt steht dort. «Sprich sie an, sonst ärgerst du dich hinterher, dass du es nicht getan hast.» Diesen Satz hätten seine Kollegen dem Mann im schwarzen T-Shirt zugeflüstert. So schildert es Claudia Frühauf. Doch vergebens: Weder er noch Frühauf ergreifen die Initiative.

Claudia Frühauf möchte den gesuchten Mann gerne kennenlernen. zVg

Auf einem Bild des Zofinger Tagblatts findet sie ihn

Das Konzert ist beendet und er ist nicht mehr aufzufinden. Claudia Frühauf bekommt den Mann aber nicht mehr aus dem Kopf und beginnt, in den Medienberichten herumzustöbern – in der Hoffnung, ihn irgendwo zu entdecken. Und tatsächlich: Auf der Website des Zofinger Tagblatts findet sie ihn auf einem Bild.

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Ist Ihnen der Mann bekannt? Sind Sie die gesuchte Person? Kontaktieren Sie uns unter der E-Mail: ztredaktion@ztmedien.ch. Wir stellen gerne den Kontakt zu Claudia Frühauf her.