«Langsam hat die Geschichte etwas mehr Fleisch am Knochen», sagt Lässer. Er erlaubt der Polizei, die Wohnung zu betreten. «Damit läuft nun ein Verfahren mit dem Hundebesitzer als Beschuldigter.» Dieser werde zu einem späteren Zeitpunkt befragt. «Das mache ich aber nicht selber.» Lässer hat die Einvernahme an die Polizei delegiert. Erhärtet sich der Verdacht nicht, wird er das Verfahren wieder einstellen.

Die Polizei hält einen Autolenker an. Dieser steht unsicher auf den Beinen und spricht verwaschen. Der Drogenschnelltest ist positiv auf Cannabis. Der Mann gibt zu, einen Joint geraucht zu haben. Alain Lässer ordnet eine Blut- und Urinprobe an.

Freitag, 20 Uhr

«Eine filmreife Geschichte», sagt der Staatsanwalt. Ein Mann ist innerorts mit dem Auto unterwegs, als er bemerkt, dass ihm auf seiner Spur ein Auto entgegenkommt. Als dieses keine Anstalten macht, die Spur zu wechseln, hält der Mann an. Das entgegenkommende Auto wird langsamer, kommt näher und rutscht ins korrekt stehende Auto des Mannes. Weil die Strasse leicht abschüssig ist und die Lenkerin kurz rückwärts fährt, rollt das Auto ein zweites Mal in sein Fahrzeug. Der Mann steigt aus. Die Lenkerin will weiterfahren. Er klopft an die Scheibe, nimmt der verwirrten Frau den Schlüssel ab. Sie sei nur dem Stau ausgewichen, erklärt diese. Die alarmierten Polizisten nehmen sie mit auf den Posten und bieten die mobilen Ärzte auf. Für den Staatsanwalt ist das irrelevant. Ihn interessiert: Hätte sich die Frau überhaupt hinters Steuer setzen dürfen?

Der Drogenschnelltest der Polizei ist negativ. Der Atemalkoholwert liegt bei 0,12 Promille. Aber die Polizei findet Schlaftabletten im Auto. Die Frau gibt zu, mehrere eingenommen zu haben. Damit ist der Anfangsverdacht für Fahren unter Medikamenteneinfluss gegeben. Alain Lässer ordnet eine Blut- und Urinprobe an.

Samstag, 4 Uhr

Die Polizei stoppt in Densbüren einen Autofahrer. Der Drogenschnelltest ist positiv auf Kokain. Lässer ordnet eine Blut- und Urinprobe an.

Samstag, 8 Uhr

In Unterentfelden hält die Polizei einen Lenker an. Als er aussteigt, fällt ihnen auf, dass er schwankt. Der Lenker gibt zu, Cannabis geraucht zu haben. Der Drogenschnelltest bestätigt das. Der Staatsanwalt ordnet eine Blut- und Urinprobe an.

Samstag, 10 Uhr

Schon wieder in Unterentfelden. Schon wieder ein Kiffer. Der Mann ist nervös und gibt zu, gekifft zu haben. Alain Lässer ordnet eine Blut- und Urinprobe an.

Samstag, 13.30 Uhr

Ein Mann hat seine Frau geschlagen, ihr den Mund zugehalten und sie an den Haaren gerissen. Die Polizei nimmt ihn vorläufig fest. «Es ist aber kein U-Haft-Fall», sagt Lässer. In der Befragung sagt die Frau, es sei nicht zu einem eigentlichen Würgen gekommen, jedoch sei es schon einmal zu solchen Tätlichkeiten gekommen. Es geht folglich um wiederholte Tätlichkeiten – ein Offizialdelikt, das von Amtes wegen verfolgt werden muss. «Das Opfer kann aber die Sistierung des Verfahrens beantragen», sagt Lässer. Das komme häufig vor. Trotzdem sei es wichtig, das Prozedere durchzuspielen und den Tätern aufzuzeigen, was ihr Verhalten auslösen kann. «Das kann abschrecken.»

Sonntag, 1.30 Uhr

Eine Polizeipatrouille kontrolliert einen Lenker bei der Autobahn-Ausfahrt Aarau Ost. Der Drogenschnelltest ist positiv auf Amphetamin und Kokain. Alain Lässer ordnet eine Blut- und Urinprobe an.

Sonntag, 8.30 Uhr

Die Polizei informiert den Staatsanwalt über einen Raubüberfall in der Nacht. Ein 20-Jähriger ist in Seon auf dem Heimweg von zwei maskierten Tätern geschlagen worden. Sie nahmen ihm das Geld ab. Weil die Täter – trotz Fahndung – nicht gefunden werden konnten, wurde Lässer nicht sofort informiert. Die Polizei sichte noch das Material der Überwachungskameras. «Aber wenn wir nicht mehr haben, wird es schwierig», sagt Lässer. Vor allem weil die Täter das Handy nicht geklaut haben. «Ihnen über eine Handy-Ortung auf die Spur zu kommen, fällt deshalb auch weg.»

Sonntag, 11.30 Uhr

Ein Polizist informiert Alain Lässer über eine Auseinandersetzung zweier Männer auf dem Bahnhofplatz in Aarau um 4.30 Uhr. Einer wirft dem anderen einen Pylonen vor die Füsse. Darauf nähert sich dieser dem Pylon-Werfer, um ihm einen Faustschlag zu verpassen. Er trifft nicht. Womöglich weil er 1,7 Promille intus hat. Auch der Pylon-Werfer hat Drogen konsumiert und 0,4 Promille intus. Der Staatsanwalt ordnet aber keine Blut- und Urinprobe an. Allenfalls werde der Pylon-Werfer wegen Drogen-Konsums verzeigt.

Der Streit beim Bahnhof ist damit nicht beendet. Die zwei beschimpfen sich. Der Pylon-Werfer wirft eine Alu-Werbetafel gegen den anderen. Dieser wiederum schlägt dem Pylon-Werfer einen Teil der Verschalung ans Bein. «Hier stellt sich die Frage, ob es sich um eine qualifizierte Körperverletzung und damit ein Offizialdelikt handelt», sagt Lässer. In seinen Augen wäre das allerdings übertrieben. Dazu komme, dass sich die Männer gegenseitig nicht anzeigen wollen. «Ich werde mir noch die Videos der Überwachungskameras anschauen», sagt er. «Aber das wird wohl nichts geben.» Einfache Körperverletzung und Beschimpfung sind reine Antragsdelikte.

Sonntag, 22.30 Uhr

Die Polizei stoppt einen Lenker mit deutschem Wohnsitz. Er hat 0,94 Promille intus und anerkennt den Wert. Deshalb ordnet der Staatsanwalt keine Blutprobe an. Weil der Lenker kein Bargeld dabei hat, kommt ein Kostendepot nicht in Betracht. Lässer entscheidet sich auch dagegen, das wertlose Auto zu beschlagnahmen. Die Polizei spricht ein zeitlich befristetes Fahrverbot aus. Den ausländischen Führerausweis darf sie ihm nicht entziehen.