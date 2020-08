Entscheidungsprozess mit Generationencharakter: Was jetzt in den fünf Gemeinden passiert

Wenn Corona nicht noch einmal alles über den Haufen wirft, wird in den fünf Zukunftsraumgemeinden Aarau, Densbüren, Suhr sowie Ober- und Unterentfelden bis Ende September über die Fusionsanalysen abgestimmt. Im Einwohnerrat (Aarau, 24. August), an Gemeindeversammlungen (Ober- und Unterentfelden je am 2. September, Densbüren am 16. September) sowie an der Urne (Suhr am 27. September).

In Aarau wird ein deutliches Ja des Einwohnerrates erwartet (dagegen sind bisher primär SVP-Kreise). In den beiden Entfelden dürfte es auch eine zustimmende Mehrheit geben. In Densbüren und Suhr ist das Ergebnis völlig offen. In den Gemeindeversammlungsgemeinden und in Suhr (die ursprünglich geplante Landsgemeinde kann coronabedingt nicht stattfinden) sind die Gegner leicht im Vorteil. Gibt es Nein-Mehrheiten, müssen in den beiden Entfelden und Densbüren die Befürworter Unterschriften für ein Referendum sammeln. In Suhr wäre das Urnen-Nein definitiv.

Bei Ja-Mehrheiten gibts ganz am Schluss je eine Urnenabstimmung

Im Fall von Ja-Mehrheiten gibt es 2021 wieder Gemeindeversammlungen und anschliessend – im Ja-Fall – Urnenabstimmungen (obligatorische Referenden) über den Fusionsvertrag. Auch die Aarauer Stimmbürger werden dann an die Urne gerufen. Das Ziel ist es, vor den kommunalen Wahlen im Herbst 2021 alle Zukunftsraum-Abstimmungen durchgeführt zu haben. Bis die Gemeindefusion dann vollzogen wird, wird es Januar 2026.