Das Unwetter, dass vor rund zwei Wochen die Region Zofingen heimsuchte, stürzte insbesonders das Uerkental in ein riesiges Chaos. Für einen Feuerwehrmann aus Uerkheim brachte das Hochwasser aber ein noch schwerers Unheil mit sich. Er war nach seinem Nothilfe-Einsatz übermüdet am Arbeitsplatz erschienen und in den Folgetagen für private Aufräumarbeiten freinehmen wollte, schickte ihm der Arbeitgeber die Kündigung. Der Fall sorgte bei vielen Lesern und beim nationalen Feuerwehrverband für Kritik. Die Handwerker-Firma beteuerte, die Entlassung habe nichts mit dem Unwetter-Einsatz zu tun.

Bilder der Zerstörung nach dem Unwetter im Uerkental: