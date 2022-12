ArgoviaToday

Ennetbaden Spektakuläre Bilder: Brennendes Auto rollt Strasse hinunter Am Donnerstagnachmittag hat in Ennetbaden ein Auto Feuer gefangen. Damit nicht genug: das Fahrzeug rollte meterweit die Strasse hinunter. Ein Autofahrer konnte sich dabei nur knapp vor dem brennenden Auto in Sicherheit bringen.

Der Mercedes der A-Klasse ist beim Kreisel an der Wettingerstrasse in Brand und anschliessend in Bewegung geraten, wie Bilder verschiedener Leserrepoter von «ArgoviaToday» und «Tele M1» zeigen. Ein Leserrepoter erklärt zudem, das brennende Auto sei direkt auf ihn und seine Freundin zugefahren. Sie konnten sich jedoch mit dem Auto in Sicherheit bringen.

Ob bei dem Vorfall Personen zu Schaden gekommen sind, konnte die Kantonspolizei Aargau auf Anfrage noch nicht sagen. (ArgoviaToday)