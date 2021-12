Energiezukunft Ein akzeptabler Weg zur Erreichung des Klimaziels oder viel zu mickrig? So reagieren Parteien auf Attigers Vorschläge Nach dem knappen Nein des Stimmvolks zum kantonalen Energiegesetz vor etwas mehr als einem Jahr legt die Regierung neue Vorschläge vor, um die CO 2 -Ziele zu erreichen. Kaum eine Fraktion ist damit wirklich zufrieden, etliche können damit aber leben. Die Grünen allerdings fordern weit mehr.

Gebäude werden mehrheitlich noch fossil beheizt. Ziel ist, dass neue Heizungen möglichst umweltfreundlich sind. Bild: Keystone

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) hat mit allen Fraktionen des Grossen Rates in einem runden Tisch die nächsten Schritte in der kantonalen Energiepolitik ausgelotet. Nun schlägt der Kanton Massnahmen vor, die «wesentlich dazu beitragen, seine energie- und klimapolitischen Ziele zu erreichen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Sie basieren auf den drei Säulen, die Landammann Stephan Attiger im Interview am Montag an dieser Stelle dargelegt hat: Gemeint sind eine schlanke Teilrevision des Energiegesetzes als Gegenvorschlag zur kantonalen Klimaschutz-Initiative, die vom Grossen Rat geforderte Solaroffensive sowie der Ausbau des Förderprogramms Energie im Gebäudebereich insbesondere aufgrund der hohen Nachfrage.

Grossrat Jonas Fricker Britta Gut

Weit mehr fordern die Grünen. Sie unterstützen zwar die drei Säulen. Das sei jedoch ungenügend, um «Netto-Null bis 2050» zu erreichen, schreibt Grossrat Jonas Fricker. Es brauche Anpassungen in allen drei Säulen, etwa einen konsequenten Heizungsersatz: «Bei Neubauten und beim Ersatz von alten Heizungen sollen fossile Heizungssysteme grundsätzlich nicht mehr eingebaut werden dürfen.» Eine Härtefallregelung für Spezialfälle sei selbstverständlich.

Auch brauche es eine gesetzliche Installationspflicht von PV-Anlagen im Gebäudebereich. Fricker schreibt weiter:

«Bleibt es bei diesem mickrigen Kompromiss, werden sich die Grünen einsetzen, dass an den Zielen der Klimaschutz-Initiative festgehalten wird.»

SP-Co-Fraktionschefin: «Man muss manchmal mit wenig zufrieden sein»

«Man muss manchmal mit wenig zufrieden sein», seufzt demgegenüber SP-Co-Fraktionschefin Colette Basler: «Immerhin haben wir uns am Runden Tisch beim kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden.» Natürlich brauche es die Solaroffensive und mehr Fördermittel.

SP-Co-Fraktionschefin Colette Balser Sandra Ardizzone

Gut findet sie, dass die Regierung mit drei Säulen arbeitet und ins Energiegesetz nicht zu viel reingepackt wird: «Kombipakete kommen bei den Menschen nicht gut an.» Ob die von der SP mitgetragene Klima-Initiative zurückgezogen wird oder nicht, sei noch zu diskutieren. Basler weist darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf besteht und deshalb konsequent die nächsten Schritte realisiert werden müssten. Sie fände es zudem gut, wenn auch Mieterinnen und Mieter die Möglichkeit bekämen, um bei den Hausbesitzenden Energiemassnahmen zu fordern.

GLP-Fraktionschefin Barbara Portmann Fabio Baranzini

Nicht glücklich mit der neuen Vorlage ist GLP-Fraktionschefin Barbara Portmann: «Was die Regierung vorhat, ist nicht wirklich ambitioniert, aber wird als mehrheitsfähig erachtet. Immerhin kommen wir so einen kleinen Schritt weiter, auch wenn es für die gesetzten Ziele nicht reicht.»

Natürlich brauche es die Solaroffensive und mehr Geld für das Förderprogramm. Es freut sie, dass die Nachfrage so gross ist. Sie hofft, dass beim neuen Gesetzesanlauf auch der Hauseigentümerverband und die FDP-Wählerbasis zustimmen können: «Die Heizungsersatzbestimmung braucht es als ersten Schritt, aber es reicht noch nicht, um die CO 2 -Ziele zu erreichen.»

SVP-Grossrat: Wichtig ist, dass die Vorlage keine Verbote enthält

Grossrat Markus Gabriel zvg

Die SVP hat 2020 erfolgreich das damalige Energiegesetz bekämpft. Wie steht sie zu den neuen Vorschlägen? Grossrat Markus Gabriel erinnert daran, dass die SVP-Fraktion die Solaroffensive und das Förderprogramm Energie grossmehrheitlich abgelehnt hat:

«Was Sinn macht, machen die Leute sowieso.»

Gabriel sagt: «Solarenergie rechnet sich heute, das muss man nicht noch subventionieren. Auch ich habe eine Erdsondenheizung eingebaut und Solarpanels auf dem Dach, aus Überzeugung. Man kann über Steuererleichterungen reden, aber nicht über Subventionen.»

Er kann mit der neuen Gesetzesvorlage auf den ersten Blick leben, da sie kein Verbot für fossile Heizungen und keinen Zwang mehr zur Eigenstromerzeugung bei Neubauten bringt: «Da muss man auch mal über den eigenen Schatten springen. Aber wir schauen genau, was Heizungsersatz bedeutet. Entscheiden wird dann die Fraktion.»

FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker Alex Spichale

«Wir haben den runden Tisch gefordert», betont FDP-Fraktionschef Silvan Hilfiker. «Mit der daraus hervorgegangenen Gesetzesrevision mit den Inhalten, die in der letzten Abstimmung nicht bestritten waren, dürften alle etwa gleich unzufrieden sein. Doch ich glaube, dass sie mehrheitsfähig ist.» Wichtig sei, dass sie keine Verbote enthält, dass sie um eine Härtefallregelung ergänzt wurde.

Die Heizungsersatzbestimmung sei okay. Er hofft, dass die Vorlage schlank und schnell durchkommt. Ob die FDP für mehr Fördermittel stimmen wird, ist für ihn sehr offen. Er mahnt vor Mitnahmeeffekten und glaubt nicht, dass jemand eine energetisch bessere Heizung dank Subventionen einbaut, «sondern weil er oder sie es für richtig hält».

EVP-Fraktionschef Uriel Seibert zvg

Gut kommen die Vorschläge bei der EVP-Fraktion an. Fraktionschef Uriel Seibert: «Wir begrüssen, dass der Regierungsrat ein Vorgehen mit drei Säulen vorschlägt. Damit hat ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung eine reelle Chance, den politischen Prozess erfolgreich zu durchlaufen, und ist eine Umsetzung absehbar. Schliesslich bringt das beste energie- und klimapolitische Massnahmenpaket nichts, wenn es nicht von den Menschen in unserem Kanton akzeptiert und – dieser Aspekt geht leider zu häufig vergessen – umgesetzt wird.»

Die Mitte: Dieser Zwischenweg erscheint uns richtig

Alfons Paul Kaufmann, Fraktionschef Die Mitte Severin Bigler

«Wir haben massgeblich zu dieser Lösung beigetragen und sind mit dem einverstanden, was die Regierung vorschlägt», sagt Alfons Paul Kaufmann, Fraktionschef Die Mitte. Es wäre mehr erstrebenswert, räumt er ein, «aber dieser Zwischenweg erscheint uns richtig. Ich hoffe, dass es beim Energiegesetz keine Volksabstimmung mehr braucht, weil es das negative Abstimmungsergebnis von 2020 aufnimmt. Es ist mehrheitsfähig.»

Auch die Solaroffensive sei richtig. Es brauche aber noch Gesetzesanpassungen auf Bundesebene, damit man auch in Dorfkernen entsprechend handeln kann. Für den überschüssigen Strom im Sommer setzt Kaufmann auf dezentrale Energiespeicher, vor allem auf Umwandlung in Gas, wie Wasserstoff und Helium.