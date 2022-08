Energiezukunft Holzheizwerk als AKW-Ersatz für die regionale Wärmeversorgung Das AKW Beznau versorgt seit Jahrzehnten 2600 Kundinnen und Kunden im Unteren Aaretal mit Abwärme. Wenn es dereinst vom Netz geht, braucht die Region Wärmeersatz. Ein Holzheizwerk in Döttingen soll die Lösung sein. Warum dieser Neuanlauf die besseren Karten hat.

Visualisierung des geplanten Holzheizkraftwerkes in Döttingen. zvg/Aargauer Zeitung

In Döttingen stehen die beiden Blöcke des AKW Beznau. Nebst Strom produzieren sie Abwärme, die seit Jahrzehnten über ein 145 Kilometer langes Fernwärmenetz an 2600 Kunden (Haushalte und Betriebe) geliefert wird. Doch über kurz oder lang werden die beiden dienstältesten Reaktoren in der Schweiz altershalber vom Netz gehen.

So oder so muss die Besitzerin, die Axpo, eine Lösung für die Fernwärmeversorgung finden. Vor über zehn Jahren hat sie schon mal einen Anlauf für ein Holzheizwerk genommen, doch das Projekt in Würenlingen scheiterte (vgl. Box am Ende des Artikels). Jetzt kommt es zu einem Neuanlauf, diesmal ist das Kraftwerk in Döttingen geplant. Derzeit läuft eine kantonale Vernehmlassung (die AZ berichtete). Dies, weil für die Anlage eine Richtplananpassung nötig ist.

Die Refuna versorgt seit 37 Jahren Kunden in den umliegenden elf Gemeinden mit Abwärme aus dem AKW Beznau. 52 Prozent der Refuna-Aktien werden von acht umliegenden Gemeinden gehalten, darunter auch von Döttingen. Das AKW liefert jährlich rund 170'000 Megawattstunden CO 2 -neutrale Wärme. Es werde aber damit gerechnet, schreibt die Axpo in einem Bericht, «dass das KKB in rund zehn bis 15 Jahren ausser Betrieb genommen wird». Deshalb suche die Refuna nach einer alternativen Wärmequelle. Die Axpo besitzt im Raum Döttingen grosse Areale in unmittelbarer Nähe des Fernwärmenetzes der Refuna.

Jetzt wollen Axpo und Refuna auf dem Areal Gänter in der Industriezone Döttingen ein Holzheizwerk bauen. Gemäss Vorprojekt soll man damit den Wärmebedarf der Refuna von 194 Gigawattstunden pro Jahr decken können. Im Sommer will man prioritär Wärme von der Kehrichtverbrennungsanlage Turgi beziehen. Zurzeit wird auch eine Stromproduktion geplant. Das Werk sollte um das Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen können.

Es werde eine regionale Nutzung von Holz angestrebt, heisst es im Bericht. «soweit die vorhandenen Ressourcen und ein wirtschaftlicher Betrieb dies zulassen». Insbesondere die Beschaffung und energetische Verwertung von Altholz müssen allerdings überregional erfolgen.

Brennmaterial: Pro Werktag 38 Lastwagen oder Bahnanlieferung?

Auf dem lokalen Zubringer verursache das Vorhaben rund 9500 Lastwagenfahrten pro Jahr, das wären im Mittel pro Werktag etwa 38 Lastwagenfahrten zum und vom Kraftwerk. Intensive Gespräche finden mit den SBB statt. Demnach soll Holz via Bahn angeliefert werden können.

Der Gemeindeammann von Döttingen, Michael Mäder, fände eine Anlieferung per Bahn die beste Lösung, auch wenn die SBB auf enge Verhältnisse angesichts des dichten Zugverkehrs verweisen. Mäder: «Ich würde es begrüssen, wenn im Ausbauschritt 2040–45 ein zweites Gleis zwischen Turgi und Koblenz kommen würde. Dafür braucht es auch eine klare Unterstützung seitens Kanton. Die Anlieferung über die Bahn kann auch durch private Lokfirmen geschehen. SBB Cargo ist nur ein Anbieter von vielen.»

Anders als seinerzeit beim Würenlinger Projekt quasi am Ortseingang (vgl. Box) sei der Standort im Döttinger Industriegebiet neben einem Betonwerk kein Problem. Die Grundstimmung an einer Informationsveranstaltung in der Gemeinde war sehr positiv, so Mäder: «Wir wissen, dass wir innert nützlicher Frist einen Ersatz für die derzeitige Wärmequelle brauchen. Dank modernster Filter haben wir auch die Feinstaubthematik im Griff.»

Erste Vernehmlassungsantwort positiv

Inzwischen liegt auch eine erste Vernehmlassungsantwort vor. Die SVP Aargau unterstützt die Richtplananpassung für das geplante Kraftwerk. Um die zukünftige Versorgungssicherheit für die Refuna-Kundinnen und -Kunden gewährleisten zu können, biete sich dies als umweltfreundliche Lösung an. Der Standort sei ideal, schreibt Grossrat Patrick Gosteli namens der SVP: «So stehen weder erschliessungstechnische, sachplanrelevante, siedlungs-, landschafts- oder umwelttechnische noch Aspekte aus Sicht von Wald, Gewässer oder konkurrenzierender Versorgungsleitungen dem Projektvorhaben entgegen.»

«Vor zehn Jahren war der Druck für Holzheizwerk noch nicht so gross»

Auch als Gemeindeammann der Nachbargemeinde Böttstein (diese ist wie Döttingen Mitinhaberin der Refuna) unterstützt Gosteli das Projekt. Klar habe man einst ein KKW Beznau3 geplant, entsprechend sei der Druck für ein Holzheizwerk vor zehn Jahren noch nicht so gross gewesen: «Jetzt brauchen wir aber eine Nachfolgelösung für die Wärmeversorgung. Dieses möglichst mit per Bahn angeliefertem Holz aus der Region befeuerte Kraftwerk ist eine gute Lösung», sagt Gosteli.